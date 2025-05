Antena 3 CNN › Life › Timp liber › Film › În ce stadiu se află procesul Blake Lively versus Justin Baldoni: Actrița va depune mărturie în sala de judecată, anunță avocatul În ce stadiu se află procesul Blake Lively versus Justin Baldoni: Actrița va depune mărturie în sala de judecată, anunță avocatul

Mia Lungu Publicat la 09:45 09 Mai 2025





Justin Baldoni în New York și Blake Lively în Londra, la premiera It Ends With Us, în august 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Cindy Ord/ Jeff Spicer/ Getty Images for Sony Pictures