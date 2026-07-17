Încă doi copii ai lui Brad Pitt vor să renunțe la numele său de familie

Zahara și Maddox vor să elimine numele Pitt din actele lor. FOTO: Getty Images

Încă doi copii ai lui Brad Pitt au cerut să renunțe oficial la numele de familie al actorului. Fiica sa, Zahara, în vârstă de 21 de ani, și fiul său Maddox, de 24 de ani, vor să elimine numele Pitt din actele lor, potrivit documentelor depuse la o instanță din California. Cei doi au invocat motive personale pentru această schimbare, scrie CNN.

Brad Pitt și Angelina Jolie sunt implicați în dispute de la despărțirea lor, în urmă cu zece ani. Deși au ajuns la un acord privind divorțul la sfârșitul anului 2024, continuă procesul legat de Château Miraval, domeniul viticol din Franța pe care l-au deținut împreună.

În documentele transmise electronic luna trecută Tribunalului Superior din Los Angeles, Zahara a solicitat schimbarea numelui din Zahara Marley Jolie-Pitt în Zahara Marley Jolie. La sfârșitul lunii mai, Maddox a cerut, de asemenea, permisiunea instanței de a elimina numele Pitt din numele său de familie compus.

Conform legii, cei doi au publicat ulterior anunțuri în Los Angeles Daily Journal, o dată pe săptămână, timp de patru săptămâni consecutive, în lunile iunie și iulie. Procedura le permite persoanelor care se opun schimbării să depună o contestație. Dacă nu vor exista obiecții, un judecător ar urma să decidă asupra cererii lui Maddox la jumătatea lunii septembrie, iar cazul Zaharei va fi soluționat la sfârșitul aceleiași luni.

CNN a solicitat un punct de vedere din partea reprezentanților lui Brad Pitt. Publicația nu a reușit să îi contacteze pe reprezentanții Zaharei sau ai lui Maddox.

Angelina Jolie și Brad Pitt s-au căsătorit în 2014, iar actrița a depus cererea de divorț în 2016. Cei doi au șase copii, pe Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

În septembrie 2016, familia a călătorit cu un avion privat din Franța către Statele Unite. În august 2022 au apărut informații despre un incident petrecut în timpul acelui zbor. Un raport FBI, din care numeroase pasaje fuseseră eliminate și care a fost furnizat atunci CNN de o sursă, arăta că Jolie îl acuzase pe Pitt că a agresat-o fizic și că i-a abuzat verbal pe copiii lor la bordul avionului.

Brad Pitt a fost vizat de o anchetă în legătură cu incidentul, dar nu a fost niciodată arestat sau pus sub acuzare, potrivit unei declarații făcute atunci de FBI.

Angelina Jolie a cerut divorțul la scurt timp după incidentul din 2016.

Într-o cerere reconvențională depusă în octombrie 2022, în cadrul procesului privind domeniul viticol al celor doi, Jolie a susținut că Pitt "l-a strangulat pe unul dintre copii și l-a lovit pe altul în față" în timpul incidentului. Un reprezentant al actorului a declarat atunci pentru CNN că "Brad și-a asumat responsabilitatea pentru ceea ce a făcut, dar nu și-o va asuma pentru lucruri pe care nu le-a făcut".

Angelina Jolie, care folosise anterior numele de familie compus, a renunțat la Pitt în 2019, după ce instanța a desfăcut oficial căsătoria. Fiica lor Vivienne ar fi folosit numele Vivienne Jolie în programul musicalului "The Outsiders", premiat cu Tony, la producția căruia a lucrat alături de mama sa în 2024. În același an, Shiloh a depus o cerere pentru a elimina oficial numele Pitt din numele său de familie.