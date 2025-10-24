Les Films de Cannes a Bucarest 16 începe vineri la Bucureşti, filmul "Sentimental Value" va deschide evenimentul. Foto: Hepta

Cea de-a 16-a ediţie a Les Films de Cannes a Bucarest, eveniment în cadrul căruia sunt aduse în cinematografele din Capitală filmele care au impresionat pe Croazetă începe vineri la Bucureşti, informează Agerpres.

Gala de deschidere va avea loc la Cinema Elvire Popesco de la ora 19:00 urmată de prezentarea peliculei "Sentimental Value" de Joachim Trier, o coproducţie Norvegia, Franţa, Danemarca și Germania.

La ediţia din acest an vor putea fi văzute de la câştigătorul Palme d'Or sau Grand Prix până la filme care au avut premiera la Cannes, plus o serie extraordinară de titluri de la Veneţia, filme româneşti în avanpremieră şi producţii aşteptate de public care nu vor intra în cinematografe.

Printre filmele care vor putea fi văzute la Bucureşti se numără câştigătorul prestigiosului trofeu Palme d'Or din acest an, "It Was Just an Accident", regizat de iranianul Jafar Panahi. "Sentimental Value", câştigătorul Grand Prix, în regia lui Joachim Trier, precum şi cele două filme care au câştigat Premiul Juriului, "Sound of Falling", regizat de Mascha Schilinski şi "Sirât", regizat de Oliver Laxe.

De asemenea, din oferta Les Films de Cannes a Bucarest nu lipsesc pelicule precum "The Secret Agent", regizat de Kleber Mendonca Filho; "La petite derniere" o coproducţie Franţa-Germania regizată de Hafsia Herzi; "I Only Rest in the Storm", regizat de Pedro Pinho; "Mirrors No. 3", în regia germanului Christian Petzold.

Câştigătorul marelui trofeu Leul de Aur pentru cel mai bun film, "Father Mother Sister Brother", în regia lui Jim Jarmusch, se vede în premieră în România la Les Films de Cannes a Bucarest, în selecţia veneţiană. Aceasta este completată de producţii precum "Bugonia; "No Other Choice" al regizorului coreean Park Chan-wook; şi documentarul "Below the Clouds", în regia lui Gianfranco Rosi.

Emmanuelle Beart, cunoscuta actriţă din Franţa, este invitata de onoare a acestei ediţii a Les Films de Cannes a Bucarest, care o va celebra printr-o retrospectivă de trei filme: "La Belle Noiseuse" (1991), "Un coeur en hiver" (1992) şi "L'etreinte" (2021). Actriţa se va întâlni cu publicul la Cinema Elvire Popesco şi la Cinema Muzeul Ţăranului Român.

Julia Ducournau, câştigătoarea prestigiosului Palme d'Or în 2021 pentru Titane, va fi prezentă la Bucureşti pentru o sesiune de Q&A cu publicul, organizată după proiecţia celui mai nou film, "Alpha", inclus în competiţia din acest an a Festivalului de la Cannes. Un alt autor important al cinemaului contemporan, regizorul Serghei Lozniţa se va întâlni cu publicul bucureştean după "Two Prosecutors", inclus şi el în competiţia canneză.

Regizorul islandez Hlynur Palmason vorbeşte cu spectatorii după proiecţia celui mai nou film al său, "The Love that Remains", care a făcut parte din secţiunea Cannes Premiere. Cinema Muzeul Ţăranului găzduieşte secţiunea Avanpremierele Toamnei, unde publicul va vedea cele mai noi filme româneşti înainte de lansarea lor oficială în cinematografe. Este singura secţiune competitivă din festival, iar premiul va fi acordat de public.

După fiecare lungmetraj sau serie de scurtmetraje, spectatorii se vor întâlni cu echipele filmelor pentru discuţii: "Dracula" (regia Radu Jude), "Sorella di Clausura" (regia Ivana Mladenovic), "Still Nia" (regia Paula Oneţ), "Nu mă lăsa să mor" (regia Andrei Epure), "Interior Zero" (regia Eugen Jebeleanu) şi "Comatogen" (regia Igor Cobileanski), precum şi proiecţia specială cu "Index" (regia Radu Muntean), iar ulterior va fi o discuţie extinsă cu Andrei Tănăsescu şi Roxana Călinescu, Let's Talk About a Film.

Printre recomandările ediţiei se numără "Eagles of the Republic", regizat de Tarik Saleh, "Une vie privee", semnat de Rebecca Zlotowski, "The Disappearance of Joseph Mengele", regizat de Kirill Serebrennikov, "La venue de l'avenir", de Cedric Klapisch. Iubitorii de animaţie se vor bucura de "Amelie et la Metaphysique des tubes", creat de Mailys Vallade şi Liane-Cho Han, o poveste sensibilă despre o fetiţă a cărei viaţă se schimbă brusc, pendulând între fericire şi tragedie.

De o proiecţie specială se va bucura "Lumiere, l'aventure continue!", un documentar de Thierry Fremaux despre invenţia cinematografului, bazat pe restaurarea a peste 100 de filme Lumiere inedite. Fraţii Tarzan şi Arab Nasser plasează acţiunea filmului lor, "Once Upon in Gaza", în 2007 şi o leagă de contextul politic actual, exprimând acest lucru într-un mod direct şi sonor.

"The Chronology of Water", debutul regizoral al actriţei americane Kristen Stewart, este o călătorie emoţionantă despre vindecare şi autoacceptare.

Festivalul Les Films de Cannes a Bucarest este un eveniment fondat în 2010 de către Cristian Mungiu cu sprijinul delegatului general al Festivalului de Film de la Cannes, Thierry Fremaux, şi este organizat de către Asociaţia Cinemascop şi Voodoo Films.





