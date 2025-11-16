Păpușile Labubu ajung la Hollywood. Un film inspirat din jucăriile-fenomen este în pregătire

1 minut de citit Publicat la 23:30 16 Noi 2025 Modificat la 23:39 16 Noi 2025

Labubu este un personaj dintr-un univers artistic creat de Kasing Lung, descris ca un "mic monstru blând". Sursa foto: Getty Images

Celebrele păpuşi Labubu, create de artistul Kasing Lung din Hong Kong, ar putea ajunge în curând pe marile ecrane, potrivit The Hollywood Reporter. Figurinele de colecție au declanşat o adevărată frenezie globală, inclusiv în rândul vedetelor de peste hotare.

Sony Pictures a încheiat săptămâna aceasta un acord pentru dezvoltarea unui film bazat pe îndrăgitele creaturi cu dinţi ascuţiţi, conform sursei citate. Proiectul se află în fazele incipiente şi nu s-a decis încă dacă producţia va fi live-action sau de animaţie.

Totodată, niciun producător sau regizor nu este implicat în acest moment în pelicula cu păpuşi Labubu, deoarece acordul a fost semnat în urmă cu doar câteva zile. Jurnaliştii de la The Hollywood Reporter au mai scris că oficialii de la Sony Pictures nu au făcut niciun comentariu, deocamdată, despre ecranizarea "micilor monştri blândi", aşa cum au fost descrise simpaticele figurine.

Proiectată de artistul Kasing Lung, născut în Hong Kong și stabilit în Europa, și realizată, inițial, de How2 Work, păpuşa Labubu a prins avânt atunci când retailerul chinez Pop Mart a preluat fabricarea și vânzarea lor în 2019. Iar anul acesta, ea a devenit un fenomen mondial.

Vedete precum Rihanna şi Lisa din trupa sud-coreeană Blackpink au fost surprinse purtându-le, iar cumpărătorii au stat ore întregi la coadă pentru a achiziţiona figurinele vândute în "blind boxes", cutii surpriză în care modelul este dezvăluit doar după deschidere.

Sony este cunoscută pentru producţiile din seria "Jumanji", precum şi pentru succesul animat "KPop Demon Hunters", distribuit pe Netflix.