Proprietarul unei nave vikinge, folosită în filmul „Odiseea”, acuză că nu a primit banii pentru reparația corabiei

2 minute de citit Publicat la 22:46 24 Iul 2026 Modificat la 22:46 24 Iul 2026

Peter Olausson, președintele asociației Vikingaleden, a declarat că, deși este mândru că nava a fost prezentă în film, acest sentiment a fost umbrit de nedreptate. Foto: Peter Olausson / Facebook

Proprietarul suedez al unei nave vikinge, o replică folosită în filmul „Odiseea”, spun că se simt „uitați” după ce nava ar fi fost returnată avariată și fără achitarea facturii pentru reparații. În aproape trei decenii petrecute pe mare, nava de război Glad av Gillberga, construită pe baza unei epave din jurul anului 1040, descoperită în fiordul Roskilde din Danemarca, a navigat cu succes Marea Nordului, Marea Baltică și a ajuns chiar și în Canada, scrie The Guardian.

Dar, după șase luni petrecute în mâinile celor de la Universal, care, potrivit proprietarilor, a promis că va acoperi costul oricăror reparații, se presupune că a suferit daune considerabile, inclusiv pupa și catargul.

Vikingaleden, o organizație non-profit din Värmland, vestul Suediei, a declarat că atunci când a facturat către Universal materialele folosite pentru repararea navei lor (nu au perceput nicio taxă pentru munca voluntară), nu a primit niciun ban.

Un an mai târziu, în timp ce filmul cu Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway și Zendaya în rolurile principale, ia cu asalt box office-urile globale, încasând 264 de milioane de dolari doar în weekendul lansării, organizația declară că încă așteaptă plata celor 6.000 de dolari.

Peter Olausson, președintele asociației Vikingaleden, a declarat că, deși este mândru că nava a fost prezentă în film, acest sentiment a fost umbrit de nedreptate.

„Taxăm doar costul materialelor, nu și manopera. Bineînțeles că Universal își poate permite acești 6.000 de dolari. Ne simțim uitați”, a spus el.

Nava este acum din nou în funcțiune, dar Olausson a acuzat Universal că nu și-a respectat promisiunea.

„Înțelegerea era că o vom repara și vom fi rambursați financiar”, a explicat el.

Olausson a spus că, pentru Universal, suma restantă ar fi relativ mică, dar pentru asociația formată din 200 de membri care administrează „satul” și muzeul vikingilor, este o sumă semnificativă.

Filmul aclamat de critici, a cărui producție a costat 250 de milioane de dolari, este bazat pe poemul epic grecesc antic al lui Homer despre regele Itacii, Ulise, aflat într-o călătorie pe mare de 10 ani înapoi acasă din războiul troian.

Glad av Gillberga a fost folosită ca una dintre navele de escortă din flotilă, despre care se crede că erau similare cu navele vikinge nordice.

Nava principală, barca lui Ulise, era replica norvegiană a Drakenului Harald Hårfagre, lungă de 35 de metri.

Căpitanul suedez, Björn Ahlander, a declarat că viața pe navele care au filmat timp de șase luni în jurul insulelor grecești și italiene nu a fost ușoară pentru echipajul de 30 de persoane.

„Am reconstruit nava într-o navă grecească antică. Am îndepărtat corturile și toate lucrurile moderne și am avut o punte deschisă pe care am locuit în această perioadă. A fost destul de greu”, a spus el pentru postul de televiziune SVT

Un purtător de cuvânt al Universal a declarat că „înregistrările noastre arată că toate facturile referitoare la Glad av Gillberga au fost plătite integral, inclusiv reparațiile. Studioul și producția au contactat asociația pentru a clarifica orice neînțelegere”.