„Să nu lăsăm roboții să viseze pentru noi”: Nicolas Cage se declară împotriva folosirii inteligenței artificiale

Nicholas Cage și soția sa, Riko Shibata, pe 2 februarie 2025, la Premiile Saturn. Sursa foto: Getty Images

Celebrul actor Nicolas Cage a reiterat avertismentul său împotriva utilizării inteligenței artificiale în industria cinematografică, afirmând că „nu putem lăsa să se întâmple asta”, potrivit The Guardian.

În comentariile raportate de Variety, Cage a folosit un discurs de acceptare pe 2 februarie la Premiile Saturn (acordate filmelor science fiction, fantasy și horror) pentru a denunța ceea ce el a numit „noua lume a inteligenței artificiale”.

„Sunt un mare susținător al ideii de a nu lăsa roboții să viseze pentru noi. Roboții nu pot reflecta condiția umană pentru noi. Aceasta este o fundătură dacă un actor lasă un robot AI să îi manipuleze chiar și un pic performanța, un centimetru va deveni în cele din urmă o milă și toată integritatea, puritatea și adevărul artei vor fi înlocuite doar de interese financiare. Nu putem lăsa să se întâmple asta”.

Cage a adăugat: „Din punctul meu de vedere, sarcina tuturor artelor, inclusiv a performanțelor cinematografice, este de a ține o oglindă spre poveștile externe și interne ale condiției umane prin procesul foarte uman, reflexiv și emoțional al recreării. Un robot nu poate face asta. Dacă îi lăsăm pe roboți să facă asta, vor fi lipsiți de suflet și, în cele din urmă, își vor pierde îndemânarea și se vor transforma în terci. Nu va mai exista niciun răspuns uman la viața așa cum o știm noi. Va fi viața așa cum ne spun roboții să o cunoaștem. Eu zic să vă protejați de AI care interferează cu expresiile voastre autentice și oneste.”

Actorul s-a pronunțat anterior împotriva inteligenței artificiale, în special într-un interviu acordat New Yorker în iulie 2024, în timpul căruia a declarat că este „îngrozit” de inteligența artificială.

Reflectând asupra faptului că trupul său a fost scanat digital pentru rolul său din serialul TV Spider-Noir, Cage a spus: „Mă face să mă întreb, știi tu, unde va ajunge adevărul artiștilor? Va fi înlocuit? Va fi transmogrificat? Unde va fi bătaia inimii? Adică, ce veți face cu corpul și fața mea când voi fi mort?”

La premiile Saturn, Cage a primit premiul pentru cel mai bun actor într-un film pentru rolul său din Dream Scenario și a profitat de ocazie pentru a-i aduce un omagiu regretatului David Lynch, care l-a distribuit alături de Laura Dern în filmul Wild at Heart din 1990. Cage a spus: „Când am jucat în Wild at Heart, eram un actor tânăr, foarte serios și i-am spus: „David, e în regulă dacă mă distrez în filmul ăsta?” El a spus: „Buddy, nu numai că e în regulă, dar e necesar.””