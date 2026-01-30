Tal Berkovich, fostă concurentă Chefi la cuțite, a murit la 41 de ani într-un accident de mașină

Tal Berkovich a murit într-un accident rutier care a avut loc în Israel. Sursa colaj foto: Intagram/Tal Berkovich & Alina Puşcău

Tal Berkovich, actriţă şi fostă concurentă a emisiunii "Chefi la cuţite", a murit la 41 de ani într-un accident care a avut loc pe o autostradă din Israel, a relatat The Jerusalem Post. Vedeta, pe jumătate româncă, se afla în maşină împreună cu fratele ei, care a a supravieţuit în urma impactului cu un camion, însă, este grav rănit şi se află internat într-un spital.

Modelul și actrița Tal Berkovich se afla în Israel ca să îşi viziteze familia, conform sursei citate. Vedeta şi fratele ei, Gil, mergeau joi în drum spre mama lor, care îşi aniversa ziua de naştere, însă, au făcut accident. Maşina în care se aflau s-a ciocnit violent de un camion, iar fosta concurentă din sezonul 16 "Chefi la cuţite" a murit. Fratele ei, care are 40 de ani, este în stare critică la Centrul Medical Soroka. La acelaşi spital se află şi şoferul camionului, însă, acesta are răni uşoare.

Tragedia s-a petrecut ieri în apropiere de oraşul Telalim, însă, presa din Israel a anunţat azi moartea vedetei. Alina Pușcău, prietena ei care a susţinut-o la "Chefi la cuţite" a transmis câteva mesaje emoţionante după ce a aflat despre accidentul mortal. "Te iubesc atât de mult. Odihneşte-te în pace, Tal Berkovich", a scris modelul de 44 de ani pe una dintre imaginile publicate pe Instagram după ce a aflat despre tragedie.

"Cea mai bună prietenă a mea, Tal Berkovich, a avut un accident rutier şi a murit. Mi-e atât de dor de tine, surioara mea mai mică. Te iubesc atât de mult! Îmi pare rău că nu am putut să fiu acolo pentru tine. Condoleanţe familiei. Această dramă ne arată că viaţa este scurtă", a scris artista pe una dintre pozele de album în care apare alături de fosta concurentă de la "Chefi la cuţite".

Tal Berkovich, concurentă la "Chefi la cuţite" în 2025

Tal Berkovich a primit cuțitul de aur de la Chef Ștefan Popescu în cadrul sezonului 16 de la "Chefi la cuţite". Ea i-a cucerit pe telespectatori cu frumusețea ei, dar și cu preparatele pregătite pentru jurizare. Ajunsă în faţa juraţilor emisiunii de la Antena 1, vedeta cunoscută şi în SUA a spus că tatăl ei este din Piatra Neamţ.

"M-am născut în Israel, iar acum sunt și cetățean american. Vorbesc engleză și ebraică. Am început ca balerină, am dansat balet clasic de la vârsta de 4 ani. M-am accidentat foarte tare la genunchi și nu am mai putut dansa la nivel de profesionist.

M-am mutat la Milano, voiam să învăț italiana, iar printr-o întâmplare am ajuns să lucrez ca modeș. Modellingul m-a dus prin toată Europa. Mi s-a făcut dor de scenă, așa că în Londa am studiat actoria și teatru, iar când am absolvit, am plecat în Los Angeles să urmez o carieră în actorie" a povestit aceasta la testimonialul de la "Chefi la cuţite".

Născută pe 27 august 1984, în Kiryat Tiv'on, un oraş din Israel, Tal Berkovich era pasionată de bucătărie, însă nu a făcut parte din lumea gastronomiei dintotdeauna, fiindcă majoritatea timpului și l-a dedicat carierei de actriță și de model.