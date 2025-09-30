„The Simpsons Movie” revine cu partea a doua, după 20 de ani. Când va fi lansat noul film

Celebrul serial de animație „The Simpsons” revine pe marile ecrane cu un nou film, după o pauză de 20 de ani. Studiourile 20th Century au anunțat luni că sequelul „The Simpsons Movie” va fi lansat pe 23 iulie 2027, potrivit abcnews.

Anunțul a fost făcut pe Instagram, unde a fost publicată o imagine cu o mână galbenă întinzându-se după o gogoașă glazurată roz, presărată cu confetti în formă de cifra doi. „Homer se întoarce pentru porția a doua”, scrie pe grafic.

Deocamdată, detaliile legate de povestea filmului sunt păstrate secrete. Prima peliculă, lansată în iulie 2007 și regizată de David Silverman, a fost un succes uriaș la nivel mondial, cu încasări de 536 de milioane de dolari. Atunci, orașul Springfield era închis sub un dom de sticlă după ce Homer polua sursa de apă a localității.

Sequelul va ocupa data de lansare rezervată inițial de Disney pentru un film Marvel încă neanunțat.

„The Simpsons” este creația lui Matt Groening și a avut premiera pe Fox în decembrie 1989. În prezent, serialul se află la sezonul cu numărul 37, difuzat din 28 septembrie. Vocile personajelor principale sunt asigurate de Dan Castellaneta (Homer), Julie Kavner (Marge), Nancy Cartwright (Bart) și Yeardley Smith (Lisa).