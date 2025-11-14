„Frankenstein” suntem noi. Și ceilalți

Scenă din filmul „Frankenstein”, de Guillermo del Toro. Foto: Profimedia Images

„Frankenstein” nu e deloc un film horror. Și nu e nici măcar despre un monstru - chiar dacă Guillermo del Toro e un specialist al acestui gen de filme („Labirintul lui Pan” sau „Shape of Water”, ca să numim câteva). Atunci, ce este? E un film care, la fel ca personajul său principal, pare făcut din bucăți: avem bucata Stanley Kubrick (vocea naratorului care te poartă prin poveste, interioarele victoriene filmate în aceeași cheie în care regizorul american a filmat „Barry Lyndon”), cuplate la imaginația lui del Toro și obsesia sa de multă vreme: aceea de a face cel mai bun film despre Frankenstein care s-a făcut vreodată. La final, a ieșit un film bun, fără a fi vreo capodoperă dar- ce ușurare! - nici vreun film prost.

La fel ca și celelalte filme „cu monștri” ai lui del Toro„Frankenstein” arată cu degetul spre adevărații monștri care populează planeta - noi, oamenii. Ce ne face pe noi să fim monștri? Lăcomia, disperarea, ura, invidia - oamenii cunosc bine aceste stări și sentimente.

Filmul e și o reușită ripostă vizuală la blockbusterele și fantasy-urile pline de eroi înaripați și vâjuri la fiecare 5 minute, „Frankenstein” e o poveste clasică, simplă și lineară, făcută la standardele cinematografice ale secolului 21, dar care se menține fidelă materialului-sursă din secolul 19 - romanul omonim al lui Mary Shelley.

Guillermo del Toro nu vine cu idei trăsnite, nu încearcă să adapteze povestea, nu o transformă. „Frankenstein”-ul lui del Toro respectă, aproape cadru pe literă, povestea lui Shelley.

Singurul derapaj regizoral mai consistent: acțiunea e stabilită în anul de grație 1857, în plină eră victoriană, chit că acțiunea romanului e plasată în 1818. O găselniță vizuală, în esență: Revoluția industrială cu motoarele sale cu aburi și celulele sale galvanice și paratrăznetele cât Casa Scânteii ne înfățișează un Frankenstein în plin decor „Steam punk”.

În acest fel, camera devine și ea un actor care ne poartă frenetic prin decorurile pline de catifea stacojie (acorduri lente de violoncel), ori pivnițele sordide în care sălășluiesc cei mai cumpliți monștri creați de mintea umană (sunet strident de viori și tunete).

În momentele de după creația sa electrică, Frankenstein ni se înfățișează aidoma unui monstru blajin. Nu ai de ce să te temi de el.

Scenă din filmul „Frankenstein”, de Guillermo del Toro. Foto: Profimedia Images

Guillermo del Toro evită astfel „mindset”-ul din Labirintul lui Pan, cu al său Mâncător de Copii, și preferă să se mențină mai aproape de linia melancolic-turbată din Shape of Water.

Regizorul adaugă la această rețetă un aer gotic și o dilemă la care fiecare dintre noi s-a gândit măcar o dată: tu ce ai face dacă te-ai trezi cu un monstru care s-a trezit, la rândul său, la tine în casă?

Frankenstein s-a trezit/născut într-o mizerie cum doar noroaiele Londrei victoriene o pot crea. La început, mintea sa e complet goală, ca o foaie imaculată de hârtie. Prin urmare, nu are cum să fie rău.

Frankenstein-Creatura devine „rea” abia după ce Frankenstein-Creatorul transferă asupra lui toate frustrările și traumele copilăriei dominate de un tată abuziv: Circuitul Răului în Natură, care curge prin noi așa cum curge curentul electric care dă viață Monstrului.

Există și puțină dezamăgire printre fanii lui del Toro care au identificat o breșă în armura filmului: la fel ca personajul său principal, filmul are viață, dar pare „gol” pe dinăuntru. Într-un interviu, regizorul recunoșatea că visa de multă vreme să facă „cel mai mare Frankenstein făcut vreodată”.

Doar că această țintă venea cu teamă pe măsură: odată făcut filmul, e făcut, nu mai poți visa la el. Iată tragedia unui regizor care-și contemplă filmul la masa de montaj. O obsesie care te-a urmărit toată viața și la final există această spaimă, că filmul nu a ieșit cum l-ai visat. Imaginile acelea, oricât de spectaculoase, nu sunt ca cele din capul tău.

Din atâtea filme și variante despre Frankensteina, del Toro a ales să nu vină cu (aproape) nimic nou. Acum, filmul poate fi văzut de toți și doar del Toro Creatorul știe dacă Monstrul e așa cum și l-a imaginat.

Iar Monstrul rămâne. Stă acolo, bine pitit în mințile noastre. Nu putem scăpa de el. Pentru că Frankenstein e deja mort. Iar ce e mort, nu poate să moară.