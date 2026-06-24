GTA 6 poate fi precomandat de joi, de la 00:00. Cât va costa cel mai așteptat joc al anului

3 minute de citit Publicat la 22:58 24 Iun 2026 Modificat la 22:58 24 Iun 2026

GTA 6 va fi lansat în noiembrie 2026. Foto: Facebook/Rockstar

Grand Theft Auto 6, cel mai nou joc din cea mai importantă franciză a Rockstar Games, va costa 79,99 de dolari, iar o ediție mai scumpă va fi vândută cu 99,99 de dolari.

Rockstar a anunțat că edițiile fizice ale jocului nu vor conține un disc, ci un cod pentru descărcarea digitală a jocului, pus într-o cutie. Jurnalista freelance de gaming Vic Hood a spus că prețul ediției standard este „destul de rezonabil”, dar că lipsa discului i-ar putea deranja „pe unii colecționari de ediții fizice”.

Ea a adăugat însă că decizia are sens din perspectiva Rockstar, „pentru că reduce revânzarea și recumpărarea jocului și ajută la prevenirea scurgerilor de informații”.

GTA 6, unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului, va putea fi precomandat din 25 iunie, de la miezul nopții, ora locală, scrie BBC.

Jocul, despre care unii analiști spun că ar putea fi cel mai scump realizat vreodată, va fi lansat pe 19 noiembrie pe PlayStation 5 și Xbox Series X și S.

După anunț, unii fani s-au întrebat ce sens mai are să cumperi o ediție fizică dacă aceasta nu conține un disc. Alții au întrebat dacă vor putea revinde jocul ulterior, așa cum se întâmplă în cazul edițiilor fizice normale, cu disc, sau dacă acel cod va putea fi partajat.

Fanii au părut mai puțin deranjați de preț, care este cu 10 dolari mai mare pentru ediția standard față de prețul obișnuit de 70 de dolari al jocurilor blockbuster de dimensiuni similare.

„10 dolari în plus nu vor fi o lovitură atât de mare pentru buzunarele consumatorilor, dar sper totuși ca 80 de dolari să nu devină norma”, a scris un utilizator.

Când a fost lansat, în 2013, GTA 5 costa 59,99 de dolari pentru ediția standard

Joost van Dreunen, profesor de business în industria jocurilor la NYU Stern, a spus că prețul reprezintă o „strategie inteligentă” din partea Rockstar și a companiei-mamă Take-Two.

„Take-Two se adresează unui public cât mai larg posibil, în timp ce le oferă fanilor dedicați o ediție superioară”, a spus el.

Rockstar a mai anunțat că jucătorii care vor precomanda versiunile digitale ale jocului vor putea începe preîncărcarea pe console din 12 noiembrie, pentru a se asigura că pot juca în ziua lansării.

Ediția fizică a GTA 6 va fi disponibilă tot din 12 noiembrie, pentru a permite preîncărcarea. Ediția mai scumpă, „Ultimate Edition”, va include beneficii precum mai multe vehicule, arme și ținute pentru personaje.

De cât timp este GTA 6 în dezvoltare

Rockstar a avut un drum lung și dificil până în acest punct. Fanii au așteptat ani întregi un succesor pentru GTA 5, lansat în 2013 și devenit unul dintre cele mai bine vândute jocuri din toate timpurile.

Rockstar a confirmat că lucrează la GTA 6 în februarie 2022, după pandemia de Covid-19.

Însă, după ce compania a fost atacată cibernetic, iar materiale din versiunea aflată încă în lucru au apărut online, Rockstar a amânat perioada de lansare anunțată inițial.

Data lansării a fost amânată din nou, la finalul lui 2025, pentru noiembrie 2026.

În același timp, compania s-a confruntat și cu presiuni interne. Unii angajați ai Rockstar North, sediul din Edinburgh al companiei, au susținut că firma a încercat să oprească sindicalizarea personalului prin concedieri.

GTA 5 s-a vândut în aproape 230 de milioane de exemplare și a generat venituri de miliarde de dolari pentru Rockstar.

Al șaselea joc din franciză va avea, pentru prima dată într-un titlu 3D, o protagonistă feminină jucabilă: Lucia. Alături de ea va fi Jason, partenerul ei de viață și de infracțiuni, care va fi al doilea personaj jucabil.

Întrebarea legată de prețul jocului a fost intens discutată de fani și analiști înainte de deschiderea precomenzilor.

Vic Hood a spus că acest preț ar putea stabili un nou standard pentru jocurile AAA, adică titlurile cu bugete mari.

„Costurile de producție ale jocurilor au crescut, iar dacă GTA 6 poate deschide drumul către o majorare de preț pe care jucătorii să o accepte, este probabil ca și alte studiouri să urmeze același model”, a spus ea.