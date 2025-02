Apariție excentrică la Premiile Grammy: Jaden Smith a purtat pe cap „Castelul Vampirilor”, creat de un designer de origine română

Pe site-ul Abodi, „Wearable Vampire Castle Headpiece” se vindea cu 4.500 de euro. Foto: Getty Images

Jaden Smith, fiul celebrului actor, rapper și producător Will Smith, a pășit pe covorul roșu al premiilor Grammy, duminică seara, într-un costum Louis Vuitton de culoare neagră, cu un castel pe cap. Creația numită „Castelul Vampirilor” este făcută de un designer de origine română, notează The New York Times.

Nu este clar de ce urmașul familiei Smith (fiul lui Will Smith și Jada Pinkett Smith) și-a pus pe cap această piesă, dar el are obiceiul de a purta cele mai ciudate accesorii la acest gen de evenimente. La urma urmei, el și-a purtat ca accesoriu propriul păr tăiat la Gala Met din 2017.

› Vezi galeria foto ‹

De data aceasta, creația pe care a purtat-o pe cap a fost sculptată de Dora Abodi, un designer care provine din Transilvania. Pe site-ul Abodi, „Wearable Vampire Castle Headpiece” se vindea cu 4.500 de euro, iar în jurul orei 18:30 EST, mai exista încă unul în stoc.

Citește și: Apariție șocantă la Premiile Grammy 2025: Kanye West și-a adus soția dezbrăcată pe covorul roșu. Au fost dați afară imediat după

Conform site-ului, „locuitorii Castelului Vampirilor ABODI sunt războinici de legendă - neînfricați, îndrăzneți și eterni”.

Abodi, în mod inteligent, a profitat rapid de faptul că Smith a purtat castelul pe cap.

Secțiunea „Despre” a site-ului său este deja actualizată pentru a menționa că Smith „a făcut valuri și a întors capete pe covorul roșu” la Premiile Grammy 2025.