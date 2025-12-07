Katy Perry și-a oficializat relația cu Justin Trudeau pe Instagram. Imaginile cu iubitul ei i-au surprins pe fani

Celebra artistă și-a oficializat, în sfârşit, relația cu Justin Trudeau pe Instagram. Sursa colaj foto: Instagram/Katy Perry & X/Katy Perry Access

Cântăreaţa americană Katy Perry și-a oficializat relația cu fostul prim-ministru canadian, Justin Trudeau, pe Instagram, la aproape două luni după ce au fost surprinşi pe iahtul cântăreţei, care era în largul coastei Santa Barbara. În plus, decizia celebrei artiste vine la câteva zile după ce ei s-a pozat alături de fostul premier al Japoniei, Fumio Kishida, și soția lui, Yuko Kishida.

Prima dată când vedeta din SUA şi Justin Trudeau au fost surprinşi împreună s-a întâmplat în iulie, la un restaurant din Montreal. Deşi, de atunci, ei au mai fost fotografiaţi unul alături de celălalt, Katy Perry a decis abia acum să oficializeze relaţia cu fostul prim-ministru al Canadei. Totul s-a întâmplat pe contul ei de Instagram, unde a pus o poză, dar şi o filmare în care apare alături de iubit în timpul călătoriei pe care o au în Japonia.

Pe înregistrarea pe care vedeta a ales să o facă publică, aceasta apare în timp ce savurează o prăjitură în timp ce în stânga ei se află partenerul ei, Justin Trudeau, aşa cum se poate vedea în galeria foto de mai jos.

"Fericirea ta este fericirea noastră. Toată dragostea pentru tine", "Știu doar că Justin este «noul ministru al inimii ei» şi suntem foarte fericiţi pentru asta!" sunt doar două dintre numeroasele comentarii pe care le-au lăsat fanii vedetei la postarea acesteia.

Justin Trudeau a fost însoţit de Katy Perry la întâlnirea cu fostul premier al Japoniei şi soţia acestuia

În călătoria lor din Japonia, Katy Perry şi Justin Trudeau s-au întâlnit cu fostul premier al ţării, Fumio Kishida, și soția acestuia, Yuko Kishida. La un momentat, cele două cupluri s-au fotografiat împreună, iar fostul lider japonez a făcut publică una dintre imagini pe contul său de pe X.

"Fostul prim-ministru canadian Trudeau a vizitat Japonia împreună cu partenera sa și a luat prânzul cu soția mea și cu mine", a scris Yuko Kishida la descrierea pozei de mai jos.

Ulterior, fostul premier al Japoniei a mai transmis pe X, când a postat fotografia de mai sus: "În timpul mandatului său de prim-ministru, ne-am întâlnit de multe ori, iar când am vizitat Canada, am lucrat împreună pentru a consolida relațiile bilaterale (...). Eu mă bucur că ne putem continua prietenia în acest fel".