Lolita Cercel, prima cântăreață AI din România, cucerește internetul. Ce spune creatorul acesteia: „Nu ia locul nimănui”

Lolita Cercel, creată integral cu AI, a strâns milioane de vizualizări / sursă foto: Captură video

Inteligența Artificială uimește industria muzicală din România. Cântăreața Lolita Cercel, creată integral cu AI, a strâns milioane de vizualizări, iar versurile ei au devenit virale printre tinerii români. Tom, creatorul Lolitei, a vorbit în direct la Antena 3 CNN despre ce anume l-a inspirat, dar și despre viitorul industriei muzicale, în contextul fenomenului AI.

Tom, creatorul Lolitei, îşi doreşte să rămână anonim, pentru a păstra atenţia publicului asupra produsului Lolita care are un succes răsunător. Este un designer vizual din Bacău cu mulţi ani de experiență în editare video.

Acesta a vorbit despre ce anume l-a inspirat să creeze o artistă virtuală.

„Chiar am încercat să o fac să pară cât mai reală, asta pentru că versurile care le pun pe piese sunt ale mele și cumva vreau să ajungă la suflet.

Totul a pornit de la eterna inspirație dintr-un volum de poezii de acum 80 de ani, de la un autor român care folosea cuvinte foarte colocviale și de mahala. M-a surprins plăcut modul acesta de exprimare și când am construit personajul pentru Lolita, am folosit o abordare similară pentru a fi cât mai autentic față de ce vreau să zic.

Poate dura și până la două săptămâni să fac un clip. De obicei le lucrez în paralel, fac cadre, după le montez în tool-uri clasice de montaj. Cumva e un mix de AI cu producție clasică de montaj”, a declarat Tom.

Potrivit acestuia, Lolita va continua să cânte în același stil muzical.

„Lolita o să se învârtă în acest stil muzical. Eu aveam demult pasiunea pentru muzică. Cumva, acum tehnologia mi-a permis și cumva a democratizat și treaba asta, în așa fel încât să pot să îmi aduc gândurile la realitate.”

Întrebat dacă e posibil să existe în viitor concerte cu Lolita, Tom a răspuns că:

„Mai mult ca sigur, noi plănuim asta, dar încă de la început proiectul. O să mai vedem pe viitor. Există dorința de a face asta”, a mai adăugat acesta.

Nu în ultimul rând, acesta a vorbit și despre îngrijorările unor artiști care susțin că, odată cu acest fenomen AI, își vor pierde sursele de venit.

„Eu le răspund cu respect și înțelegere că Lolita nu a venit să le ia locul. Eu cred mai mult că e o nișă separată de muzica românească și ca dovadă deja am primit solicitări de colaborare de la artiști reali care vor să lucreze cu Lolita. Deci, cumva, eu nu cred că Lolita a venit să fure ceva de la cineva”, a încheiat Tom.