"Noi nu suntem Moskonţert". Kremlinul îl refuză pe Kanye West, o întâlnire cu Putin este exclusă

1 minut de citit Publicat la 13:09 21 Aug 2026 Modificat la 13:15 21 Aug 2026

Kremlinul îl refuză pe Kanye West, o întâlnire cu Putin este exclusă. FOTO: Getty Images

Rapperul american Kanye West ar putea ajunge în Rusia în această toamnă, însă Kremlinul a respins posibilitatea unei întâlniri între el și președintele Vladimir Putin, scrie Politico.

Întrebat joi dacă Putin s-ar putea întâlni cu controversatul artist american în timpul viitoarei sale vizite, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins rapid această posibilitate.

"Nu este atribuția noastră. Noi nu suntem Moskonţert, ci administrația prezidențială", le-a declarat Peskov jurnaliștilor.

Kanye West urmează să susțină două concerte pe Gazprom Arena din Sankt Petersburg, stadion cu o capacitate de 70.000 de locuri, pe 10 și 11 octombrie. Astfel, el ar deveni unul dintre cei mai cunoscuți artiști occidentali care concertează în Rusia după ce rușii au invadat Ucraina.

Biletele, cu prețuri cuprinse între 9.000 și 160.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 92-1.642 de euro, s-au epuizat în doar câteva ore.

Turneul european al rapperului a întâmpinat însă numeroase probleme. Marea Britanie i-a interzis accesul în țară în aprilie, ceea ce a dus la anularea concertului său de la festivalul Wireless din Londra. În iulie, un festival din Slovacia la care urma să participe a fost, de asemenea, anulat. Au fost anulate și spectacole programate în Franța, Polonia, Italia și Cehia.

Reacțiile negative vin după mai mulți ani în care rapperul a făcut declarații antisemite și pro-naziste. Rapperul l-a elogiat pe Adolf Hitler, a lansat o piesă intitulată "Heil Hitler" și a vândut produse inscripționate cu svastici.

Nici în Rusia concertul său nu este privit favorabil de toată lumea. La începutul acestei săptămâni, deputatul conservator Vitali Milonov i-a sugerat să interpreteze cântece tradiționale rusești în timpul vizitei. Parlamentarul a adăugat că, poate, după aceea, artistul va renunța la "comportamentul său dezgustător" și va deveni "o persoană normală".