Kanye West și Bianca Censori au organizat bal mascat la Versailles, de ziua artistului

Kanye West și soția sa Bianca Censori au organizat un bal mascat la Palatul Versailles. Sursa foto: Instagram/kanyewestbianca

Kanye West și soția sa Bianca Censori au invitat în jur de douăzeci de prieteni la un bal mascat organizat într-o aripă a istoricului Palat Versailles, cu ocazia celei de-a 49-a aniversări a celebrului rapper.

Cunoscut pentru extravaganța sa, Kanye West nu ar fi putut să organizeze o petrecere simplă și discretă pentru cea de-a 49-a aniversare, iar pozele postate pe reţelele sociale au arătat cum rapperul şi soţia sa au sărbătorit la un bal mascat purtând ţinute extravagante.

Potrivit publicaţiilor „Page Six” și „Hola”, preluate de Corriere della Sera, după balul mascat organizat la Palatul Versailles, petrecerea s-a mutat apoi la luxosul hotel Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, iar costul total al serii s-ar fi apropiat de 400 de mii de dolari, adică în jur de 350 de mii de euro.

Bianca Censori a purtat o ţinută inedită, a optat pentru un corset strâmt și structurat din satin de culoare crem, asortat cu pantofi cu platformă din satin nud și o trenă somptuoasă din mătase, care i-a căzut în straturi voluminoase și pe care a scos-o la un moment dat în timpul serii, lăsând-o doar cu un body generos, decoltat. Ţinuta a fost completată de o coafură din pene, supradimensionată și ostentativă, care i-a ascuns complet fața.

Aspectul lui Kanye West a fost mai sobru, acesta a purtat un costum complet negru, de inspirație militară, creat de stilistul Elena Velez, format din pantaloni strâmți, cizme de luptă, mănuși de piele și o mască rigidă care i-a acoperit fața pe tot parcursul serii.

Alegerea Palatului Versailles pentru locaţia petrecerii, însă, nu a fost o coincidență. În urmă cu mai bine de un deceniu, celebrul rapper dorise să se căsătorească cu iubita sa de atunci, Kim Kardashian, chiar în legendarul palat care a servit drept reședință pentru Regele Soare și pentru regina Maria Antoaneta. Însă autoritățile i-au refuzat accesul şi autorizaţia de a organiza evenimentul, obligându-l să aleagă Italia ca loc de desfășurare a nunții (o căsnicie care s-a încheiat prin divorț în 2021, după șapte ani și patru copii).

La începutul lunii iunie, rapperul și Censori au sărbătorit ziua de naștere a acestuia la restaurantul franțuzesc Ciel Bleu de la Amsterdam. După cină, arhitecta australiană i-a adus un omagiu soțului ei, cu care s-a căsătorit în secret în 2022, distribuind o serie de fotografii cu rapperul pe Instagram, însoțite de un mesaj extrem de tandru. „La mulți ani, @ye. Te iubesc mai mult decât viața însăși”, suna primul mesaj, urmat de un al doilea în care îl descria pe West drept „partenerul meu de viață pentru totdeauna”.