Primele imagini cu Andreea Bălan în rochie de mireasă. Artista și Victor Cornea s-au căsătorit religios

Andreea Bălan și Victor Cornea au trăit unul dintre cele mai importante momente din viața lor: artista și tenismenul au spus „da” și în fața altarului, după ce au făcut cununia civilă la sfârșitul lunii trecute.
Cântăreața a fost cea care a publicat pe rețelele sociale primele imagini în rochia de mireasă.
Pentru ceremonia religioasă, Andreea Bălan a ales o creație spectaculoasă, cu o trenă amplă de câțiva metri.
Pentru petrecerea de duminică seară, vedeta a optat pentru o rochie tip sirenă și a avut și o a treia rochie, mult mai îndrăzneață.
Nunta a avut loc într-o locație exclusivistă de pe malul Lacului Buftea și a avut peste 250 de invitați.
