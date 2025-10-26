Rihanna a pierdut 36 de milioane de dolari după ce s-a lansat în afaceri alături de brandul de lux Louis Vuitton

Rihanna a pierdut 36 de milioane de euro după ce s-a lansat în afaceri alături de brandul de lux Louis Vuitton. Sursa foto: Hepta.ro

Rihanna a pierdut peste 36 de milioane de dolari în urma prăbușirii imperiului său de modă de lux. Artista lansase o marcă de îmbrăcăminte, Fenty, în colaborare cu Louis Vuitton și compania-mamă a acesteia, LVMH. Proiectul, la care cântăreaţa era acţionar majoritar, cu, 49,99%, a fost închis din cauza vânzărilor slabe, conform Yahoo News.

De exemplu, o jachetă căptușită costa aproape 1000 de dolari, iar o rochie-cămașă cu corset - aproximativ 810 dolari.

Rihanna fusese optimistă în ceea ce privește șansele de succes ale Fenty și credea că numeroase articole vor fi „de bază” în garderobele din întreaga lume. În cele din urmă, afacerea a fost închisă în 2021, iar, conform unor calcule recente, artista a pierdut 36 de milioane de dolari.

Rihanna a spus la lansarea liniei: „Femeile sunt forțe ale acestui pământ. Suntem multiple, complexe, vulnerabile, dar rezistente, iar Fenty vorbește despre toate complexitățile noastre.

Uneori vreau să fiu supusă, multe zile sunt complet responsabilă și, în majoritatea zilelor, simt că sunt ambele... așa că a fost imperativ să creăm o linie suficient de versatilă pentru a ne îmbrățișa și a ne celebra în acest fel.”

În 2021, Rihanna avea o avere netă estimată la 1,7 miliarde de dolari, iar cântăreața a fost numită „cea mai bogată muziciană” și a doua, după Oprah Winfrey, „cea mai bogată artistă” de către Forbes.

În plan personal, îi merge foarte bine

Rihanna și partenerul ei, rapperul A$AP Rocky, au devenit părinţi pentru a treia oară, în septembrie, marcând un nou capitol în viața lor de familie. Anunţul a fost făcut chiar de cântăreaţa originară din insula Barbados, care a publicat şi prima imagine cu fiica ei. Bebeluşul a primit numele de scenă al tatălui său, cu excepţia unei litere

În vârstă de 37 de ani, Rihanna şi iubitul ei, A$AP Rocky, şi-au strâns pentru prima dată fetiţa în braţe pe 13 septembrie, însă, marea veste a fost dată joi, 25 septembrie. Cântăreața a anunţat că familia ei s-a mărit într-o postare pe contul său de Instagram, unde a publicat o fotografie în care își ține fiica în brațe, alături de o imagine cu mănuși de box roz.

Micuța poartă un nume neobișnuit: Rocki Irish Mayers, nume care a atras imediat atenția fanilor și a presei internaționale. Rihanna şi A$AP Rocky au anunțat ultima sarcină a Rihannei la gala Met din acest an, au scris jurnaliştii de la BBC. Cuplul mai are doi băieţi: Riot Rose Mayers și RZA Athelston Mayers.