Peste 60.000 de oameni s-au distrat în weekend la „West Side Hallo Fest”, în Sectorul 6 al Capitalei

Costum de Halloween în Bucureşti, la Lacul Morii, festivalul West Side Hallo Fest 2025. Sursa foto: Hepta/ Zuma Press/ Cristian Cristel

Peste 60.000 de oameni s-au distrat mai multe zile la „West Side Hallo Fest”, în Sectorul 6 al Capitalei. Este bilanțul celui mai mare festival de Halloween din București. Costumele spectaculoase și personajele fantastice au contribuit la atmosferă.

„Este foarte important să avem evenimentele pozitive pe care oamenii le așteaptă an de an. Așa, ei simt că aparțin unei comunități. Oamenii țin mai mult la spațiul public și la ideea de apartenență și nu este întâmplător de a avea această strategie, de a avea astfel de evenimente dedicate comunității noastre”, a declarat Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

„Foarte drăguț festivalul. Costumele sunt minunate. E drăguț, toată lumea e primitoare, prietenoasă”, spune o tânără.

„Mi se pare drăguț festivalul. Am fost și anul trecut, dar îmi place mai mult acum”, spune o altă tânără.

Circa 20.000 de bilete și abonamente au fost vândute pentru zilele de sâmbătă și duminică. Pe 24 octombrie intrarea a fost gratuită pentru toată lumea.

Peste 4.900 de dovleci au fost sculptați de copii. Alți 15.000 de dovleci au fost folosiți la decoruri. Circa 6.000 de copii au participat la atelierele gratuite ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Știință și Tehnică și proiectelor finanțate de autoritatea locală, în cadrul programului Cultura.

3.500 de oameni și-au făcut poze la Photoboth iar 1.500 de participanți, majoritatea copii, au fost pictați pe față gratuit.

Partenerii evenimentului au dat zeci de mii de premii și cadouri.

Festivalul s-a organizat pe o suprafață de 35.000 de metri pătrați, la baza digului Lacul Morii și pe promenadă.