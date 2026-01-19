Program TV Survivor și Power Couple 2026. Când sunt difuzate cele două emisiuni

Survivor și Power Couple România combină competiția și momentele emoționante. FOTO: Hepta

Începutul anului 2026 a adus pe micile ecrane două emisiuni de top: Survivor și Power Couple România. În programul TV actual, ambele emisiuni combină competiția și momentele emoționante. În timp ce Survivor testează limitele fizice și strategice ale concurenților pe insule exotice, Power Couple urmărește relațiile de cuplu și capacitatea participanților de a face față provocărilor împreună.

Program TV Survivor 2026

Survivor 2026 continuă să testeze limitele concurenților și să ofere telespectatorilor aventură pură. Show-ul este prezentat de Adi Vasile și aduce faimoșii și războinicii într-o competiție plină de trasee pe apă și pe uscat.

Survivor a început pe data de 9 ianuarie. Este difuzat vinerea de la 20:30, sâmbăta și duminica de la 20:00, pe Antena 1. Concurenții se luptă pentru Trofeul Survivor și pentru suma de 100.000 de euro.

Concurenții Faimoși care au luat startul la ediția Survivor 2026 sunt: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad.

„Unii se vor vedea lideri, iar alții vor aștepta, în tăcere, momentul oportun să atace. La final, unul singur va rămâne în picioare și va câștiga trofeul Survivor!”, a declarat Adi Vasile despre ediția Survivor din acest an.

La ultima ediție difuzată a sezonului Survivor România 2026, cea din 17–18 ianuarie 2026, a avut loc o nouă eliminare din competiție, potrivit a1.ro.

În duelul pentru eliminare de la Survivor 2026, Iulia Istrate a părăsit emisiunea după ce a pierdut confruntarea cu Niky Salman, în urma unui scor de 2–0 în favoarea lui Niky. Iulia și-a luat rămas-bun de la colegi și a părăsit Republica Dominicană, spunând că a trăit o experiență intensă și dificilă.

Program TV Power Couple

Power Couple România, sezonul 3, a revenit în forță la Antena 1. Show-ul este prezentat de Dani Oțil și prezintă cupluri care își testează limitele în probe amuzante și spectaculoase, filmate în Malta.

Emisiunea este difuzată luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1.

Cuplurile participante care au luat startul sunt: Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, Dilinca și Mădălin Șerban, ADDA și Cătălin Rizea, Andrei Niculae și Claudia, Cătălin Zmărăndescu și Luiza, NiCK NND și Cătălina Marin, Mitzuu și Ariana, Marius Urzică și Simona, Oase și Maria, potrivit a1.ro.

Până acum, cuplul NiCK NND și Cătălina Marin a părăsit competiția în urma voturilor și a etapelor de joc.

Fiecare cuplu își testează abilitățile, comunicarea și rezistența, oferind momente de divertisment și tensiune pentru telespectatori.

Nick și Cătălina au vorbit despre parcursul lor în competiție și despre experiența trăită, acum, la sfârșitul acestei aventuri, când viețile lor arată altfel. Cei doi au convingerea că ce au trăit aici nu se poate repeta, că a fost mult mai mult decât își imaginau.

„Lăsăm și noi câteva rânduri aici în urma eliminării noastre din cel mai tare concurs Power Couple! A fost o experiență unică, am trăit fiecare moment cu toată ființa noastră! Am trecut prin toate stările, de la agonie la extaz și viceversa. Ne-a fost dat să trăim ceva ce probabil nu se va repeta a doua oară în viața noastră. Stări care nu ne-au încercat până acum la acest nivel. Ce să mai, un amalgam de sentimente: senzații tari, emoții maxime, tensiuni, panică, dar și reactivarea copilului din noi. Tocmai de aceea suntem recunoascatori ca ni s-a oferit această ocazie, iar pentru aceasta mulțumim atât producției cat și întregii echipe Power Couple!”, au transmis NiCK NND și Cătălina pe rețelele de socializare.