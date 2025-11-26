Târgul de Crăciun Bucureşti din Piaţa Constituţiei se deschide sâmbătă. Când se vor aprinde luminile de sărbători

1 minut de citit Publicat la 19:28 26 Noi 2025 Modificat la 19:28 26 Noi 2025

Se deschide a 18-a ediţie a Târgului de Crăciun Bucureşti din Piaţa Constituţiei / sursă foto: colaj Facebook - Târgul de Crăciun București

Târgul de Crăciun Bucureşti din Piaţa Constituţiei şi târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii se vor deschide sâmbătătă, a transmis, miecuri, Primăria Capitalei.

În cursul zilei de sâmbătă, ora 17.00, se deschide a 18-a ediţie a Târgului de Crăciun Bucureşti din Piaţa Constituţiei, organizat de Primăria Capitalei, prin Creart.

Ediția din acest an vine cu multe surprize pentru cei mici: casa lui Moş Crăciun, roată panoramică, caruselul cu etaj, spectacole de teatru şi multe alte atracţii.

De asemenea, publicul este întâmpinat și cu cel mai înalt brad ecologic din ţară.

Mai mult decât atât, la târg vor fi peste 120 de căsuţe cu delicii culinare şi cu produse artizanale realizate de meşteri care duc mai departe tehnici tradiţionale autentice.

Programul artistic completează atmosfera din Piaţa Constituţiei, cu spectacole de datini şi obiceiuri, colinde şi concerte.

Tot sâmbătă, la ora 18:00, din Piaţa Constituţiei se va aprinde iluminatul festiv în Capitală.

Nu în ultimul rând, Primăria Bucureşti, prin Creart, în parteneriat cu Food Truck Festival, deschide, tot sâmbătă, cel de-al doilea târg de Crăciun al Capitalei - Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii.

„Timp de 30 de zile, Kilometrul 0 al oraşului devine un spaţiu vibrant, unde spiritul festiv se împleteşte cu dinamismul urban. Food truck-uri cu preparate internaţionale, mixuri urbane, carusel, brad şi instalaţii luminoase vor contura atmosfera unei metropole aflate în plină sărbătoare”, a arătat Primăria.