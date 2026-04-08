Tramvaiul Iepurașului va circula prin București, în Joia Mare. Copiii care călătoresc cu el primesc cadouri. Traseu, stații și program

Publicat la 16:54 08 Apr 2026 Modificat la 16:54 08 Apr 2026

Sursa foto: STB via Facebook

În pragul Sărbătorilor Pascale, Societatea de Transport București (STB) vrea să bucure copiii și părinții printr-o inițiativă inedită: Tramvaiul Iepurașului de Paște, care va porni la drum în Joia Mare, din Depoul Dudești.

Decorat festiv și plin de surprize, tramvaiul promite să transforme o simplă călătorie într-o experiență de neuitat pentru copii. Cei mici, însoțiți de părinți sau bunici, vor avea parte de o adevărată petrecere pe roți, cu dulciuri, baloane colorate și stickere personalizate cu sigla STB, ideale pentru colecționat.

Evenimentul va include două curse speciale, cu plecare din Depoul Dudești: prima la ora 11:00, iar cea de-a doua la ora 12:30.

Protagonistul acestei inițiative este tramvaiul istoric EP V3A 6001, care va circula pe traseul: Depoul Dudești – Strada Octavian Goga – Bulevardul Mărășești – Strada 11 Iunie – Bulevardul Regina Maria – Piața Unirii și retur. Tramvaiul va opri în stații și va fi ușor de recunoscut datorită decorului specific sărbătorilor.