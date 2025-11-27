West Side Christmas Market. Program şi activităţi în 2025

3 minute de citit Publicat la 07:00 27 Noi 2025 Modificat la 07:00 27 Noi 2025

Vineri, de la ora 17:00, va începe un nou capitol West Side Christmas Market. Foto: Agerpres

West Side Christmas Market, târgul creat de Untold Universe în Parcul Drumul Taberei, în parteneriat cu Primăria Sectorului 6 Bucureşti, îşi va deschide porţile vineri, de la ora 17.00. Vor fi aprinse luminile festive, focurile de artificii şi va fi organizat un concert live susţinut de Andia, scrie Agerpres.

Începând din 28 noiembrie şi până în 27 decembrie, bucureştenii vor putea participa la concertele lui Smiley, Loredana, Fuego, Vunk, Viorica Pintilie, Simona Delegeanu, Damian & Brothers, Andia şi Breeze.

Activităţi şi evenimente interesante la West Side Christmas Market

Vineri, de la ora 17:00, va începe un nou capitol West Side Christmas Market. Mii de oameni sunt aşteptaţi în Parcul Drumul Taberei, în Sectorul 6, să se bucure împreună de startul oficial al sărbătorilor de iarnă.

Programul serii este următorul:

Ora 17:00 – Deschiderea târgului

Ora 19:00 – Aprinderea luminilor festive şi spectacol de artificii

Ora 19:30 – Concert Andia

Timp de 30 de zile, West Side Christmas Market devine destinaţia de neratat a iernii: show-uri live cu unii dintre cei mai îndrăgiţi artişti români, seri magice de colinde, surprize pentru cei mici, preparate irezistibile, activităţi pentru toată familia şi, bineînţeles, momentul mult aşteptat, întâlnirea cu Moş Crăciun.

Târgul va fi deschis zilnic, astfel:

Luni - vineri: 15:00 – 22:00

Sâmbătă - duminică: 11:00 – 22:00

În zilele de sărbătoare, se aplică programul de weekend. Intrarea este gratuită.

"West Side Christmas Market se autosusţine financiar, ca, de altfel, toate evenimentele noastre mari. Nu cheltuim bani de la bugetul local, dimpotrivă, aducem bani. Ce are special târgul nostru de Crăciun? Pe lângă decorurile fabuloase, cadrul feeric (fiind într-un parc), concertele şi activităţile pentru copii pe care le-am pregătit, o să vedeţi că, aici, atmosfera e una deosebită, caldă, plină de bucurie. Iar asta pentru că e implicată întreaga comunitate şi cu toţii punem suflet", a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Cei mici vor descoperi un patinoar impresionant de 750 de metri pătraţi, mult mai mare decât anul trecut, un carusel de poveste, dar şi o roată panoramică de 33 de metri. Podul va fi iluminat.

Căsuţa lui Moş Crăciun a fost extinsă anul acesta la 100 de metri pătraţi, iar drumul renilor spre Laponia prinde viaţă prin experienţele de realitate virtuală. Adulţii se vor putea bucura de o terasă încălzită.

Vizitatorii vor descoperi 60 de căsuţe cu bunătăţi, deserturi de sezon, vin fiert şi cadouri de la artizani locali. Experienţa culinară este completată de 8 food trucks.

Programul complet al West Side Christmas Market in 2025

Concertele live încep zilnic, de la ora 19:30.

28 noiembrie - Andia

29 noiembrie – Breeze

30 noiembrie – Simona Delegeanu

1 decembrie – Vunk

3 decembrie – Fuego

4 decembrie – Damian & Brothers

5 decembrie – Viorica Pintilie

6 decembrie – Smiley

7 decembrie – Loredana

"Târgurile de Crăciun organizate sub umbrela UNTOLD Universe au devenit, în ultimii ani, repere ale modului în care un spaţiu urban poate fi transformat într-o experienţă completă. Cu fiecare ediţie inovăm şi găsim noi modalităţi de a aduce oamenii împreună, de a crea interacţiuni pentru întreaga familie şi de a oferi momente memorabile tuturor celor care ne trec pragul. De aceea, West Side Christmas Market nu este doar un târg, ci o destinaţie de sezon care face ca Bucureştiul să fie mai luminos, mai cald şi mai viu în timpul iernii", a adăugat Edy Chereji, co-fondator UNTOLD Universe.

Unde este Târgul de Crăciun din Sectorul 6 şi cum poţi ajunge acolo

Deoarece zona din jurul Parcului Drumul Taberei poate deveni foarte aglomerată seara, se recomandă utilizarea transportului public în locul mașinii.

Puteți ajunge la Târgul de Crăciun West Side cu:

Metrou

Linia M5, stația Parc Drumul Taberei – ieșirea din metrou se află la câțiva pași de parc.

Tramvai

Linia 41, stația Parc Drumul Taberei / Drumul Taberei.

Autobuz (STB)

Liniile 105, 138, 168, 221, 222, 232, 322, 368, 485 și linia de noapte N116, toate cu stații în apropierea parcului Drumul Taberei.

Troleibuz

Liniile 69 și 93 au stații în apropierea parcului.

Dacă totuși alegeți să veniți cu mașina, fiți pregătiți pentru traficul intens de seară și pentru locurile de parcare limitate în jurul parcului și pe străzile adiacente.