Tinerii români schimbă regulile de Black Friday. Care este preferința numărul 1 în 2025. Shelly: ”E un semnal minunat”

1 minut de citit Publicat la 16:07 06 Noi 2025 Modificat la 16:07 06 Noi 2025

Shelly spune că această tendință arată o schimbare profundă în valorile generației tinere. Foto: Antena 3 CNN

Sunt schimbări importante în preferințele românilor pentru Black Friday. Un studiu recent arată că aproape jumătate dintre tinerii din România nu mai vânează gadgeturi, parfumuri sau haine de lux, ci își doresc tot mai mult experiențe memorabile.

Concret, potrivit cercetării efectuate pe un eșantion de aproape 1.300 de tineri cu vârste între 16 și 25 de ani, 44,4% dintre respondenți spun că și-ar dori cel mai mult un abonament pe cinci zile la festivalul Beach, Please!.

Pe locurile următoare se află: o pereche de pantofi sport (41%), un parfum (40,1%), un bilet la un concert (38,7%) și un articol vestimentar (36,9%). De asemenea, 26,6% ar alege o sesiune de tatuaj sau piercing, 24,4% o cină la restaurant cu prietenii și 20% un voucher la SPA.

Influencerul și organizatorul festivalului Beach, Please!, Shelly, spune că această tendință arată o schimbare profundă în valorile generației tinere.

„E un semnal minunat pe care generația mea îl dă. Acum, acești mici influenceri din fiecare grup, fetele și băieții cool, sunt cool pentru că merg în locuri frumoase, nu neapărat pentru că poartă ultima colecție de haine sau cele mai la modă încălțări.

Tinerii își doresc din ce în ce mai multe experiențe de calitate și să stea împreună în lumea reală. Asta mi se pare minunat.”

Shelly spune că interesul uriaș pentru evenimentul pe care îl organizează confirmă această schimbare.

„Suntem onorați și, în aceeași măsură, responsabilizați de faptul că atât de mulți tineri vor să vină la festivalul nostru. Deja 60.000 de persoane și-au cumpărat bilete pentru ediția din 2026. Iar pentru cei care încă nu și-au luat, cea mai bună zi este mâine, de Black Friday.

Avem bilete puse la 10 lei, dar și alte oferte reduse cu 30-40%, însă în cantități limitate. Mâine vor fi cele mai mici prețuri istorice pentru genul acesta de experiență.”

Tendința evidențiată de studiu arată o reevaluare a priorităților în rândul tinerilor, care pun accent tot mai mult pe socializare, emoții și amintiri, în detrimentul bunurilor materiale.