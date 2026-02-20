Aeroportul din Viena s-a închis din cauza ninsorii: Sute de zboruri au fost anulate, întârziate sau deviate

Zăpadă la Aeroportul din Viena, 19 ianuarie 2026. Sursa foto: Flughafen Wien - Vienna Airport

Ninsorile abundente care au căzut vineri în Austria au provocat pene de curent şi perturbări ale transportului, inclusiv închiderea unor secţiuni de autostradă precum şi suspendarea temporară a zborurilor pe aeroportul internaţional din Viena, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„Din cauza ninsorilor abundente, traficul aerian către şi dinspre Viena este în prezent perturbat”, a anunţat aeroportul într-un comunicat.

Peste 230 de zboruri care trebuiau să aterizeze pe aeroportul din Viena sunt listate ca fiind deviate, anulate sau întârziate, iar zborurile de plecare sunt, de asemenea, listate ca fiind anulate sau întârziate.

„Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sunt sfătuiţi să nu vină la aeroport”, a transmis conducerea aeroportului, un purtător de cuvânt declarând agenţiei de ştiri APA că la sol erau 20 cm de zăpadă.

„Aeroportul din Viena a redevenit funcțional începând cu ora 12:00, iar serviciile de zbor sunt reluate treptat. Începând cu ora 13:00, decolările și aterizările sunt din nou posibile. Va mai dura ceva timp până când operațiunile de zbor se vor normaliza complet, dar pentru astăzi întârzierile sunt încă de așteptat.”, au transmis ulterior reprezentanții aeroportului.

Şoseaua de centură a Vienei (A21) a fost închisă timp de câteva ore, iar „alte secţiuni de autostradă au trebuit să fie închise temporar din cauza ambuteiajelor, a camioanelor imobilizate şi a vizibilităţii reduse”, a explicat Asociaţia automobiliştilor din Austria (OAMTC) pe site-ul său web.

Întreruperi în furnizarea de electricitate au fost raportate în mai multe regiuni din sudul şi estul ţării, inclusiv în Stiria, unde 30.000 de gospodării au fost afectate, potrivit operatorilor locali.