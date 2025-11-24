Arabia Saudită le dă voie unora dintre străini să cumpere alcool. Ce condiţie trebuie să îndeplinească

2 minute de citit Publicat la 17:22 24 Noi 2025 Modificat la 17:27 24 Noi 2025

*Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Mai mulţi diplomaţi şi locuitori din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că ţara a relaxat regulile care permit anumitor străini cu permise de şedere speciale să cumpere alcool, cel mai recent semn de deschidere în regatul conservator, potrivit Agerpres. Este vorba despre cei care deţin "vize de aur", eliberate de Arabia Saudită.

AFP a intervievat doi diplomaţi şi doi locuitori, care au confirmat că, cel puţin de vineri, deţinătorii de vize speciale, care nu sunt musulmani, pot cumpăra alcool. Aceştia pot cumpăra acum alcool de la primul şi singurul magazin de băuturi alcoolice din ţară, care s-a deschis în ianuarie 2024 şi era, anterior, rezervat diplomaţilor nemusulmani. Magazinul este situat în cartierul diplomatic al oraşului Riad, la vest de centrul oraşului.

Autorităţile saudite nu au răspuns solicitărilor AFP de a comenta. În 2024, nici măcar nu anunţaseră deschiderea acestui magazin.

Regatul, care găzduieşte două dintre cele mai sfinte locuri ale Islamului, a interzis consumul de alcool de la începutul anilor '50, invocând interdicţia acestuia în Islam.

"Am auzit despre asta de la prieteni care au încercat. Am fost acolo (n.r.: vineri) şi chiar a funcţionat", a declarat, sub protecţia anonimatului, un rezident străin care deţine o "viză de aur".

Ulterior, în cadrul interviului, el a mai adăugat următoarele precizări: "Am economisit mulţi bani în comparaţie cu cumpărarea de pe piaţa neagră. Preţurile sunt rezonabile şi în sfârşit putem cumpăra alcool".

"Vizele de aur" eliberate de Arabia Saudită, cunoscute sub numele de "Premium Residency", oferă beneficiarilor rezidenţă privilegiată contra unei taxe de până la 800.000 de riali saudiţi (aproape 200.000 de euro). Acestea le permit titularilor să trăiască, să muncească şi să investească liber în bogata monarhie din Golf, fără a avea nevoie de un "sponsor" local, spre deosebire de alţi străini.

"Am mers la magazin puţin ezitant (...), de fapt este foarte uşor", a declarat pentru AFP un alt deţinător de viză.

Un diplomat occidental a declarat pentru AFP că unele dintre cunoştinţele sale deţinătoare de viză au putut cumpăra alcool de vineri.

"Grupurile WhatsApp ale expatriaţilor sunt inundate de mesaje despre asta", a spus el zâmbind.

A doua zi după relaxarea restricţiilor, "magazinul era plin", a declarat o diplomată pentru AFP, adăugând că a văzut clienţi "plecând cu 30 de sticle".

Prinţul moştenitor şi conducătorul de facto al ţării, Mohammed bin Salman, consideră turismul o componentă cheie a ambiţiosului său program de reformă Vision 2030, care vizează diversificarea economiei principalului exportator de petrol din lume.

Aceste reforme, împreună cu găzduirea unor evenimente majore precum Expo 2030 şi Cupa Mondială FIFA 2034, alimentează speculaţiile cu privire la o posibilă ridicare a restricţiilor privind alcoolul, cel puţin în anumite zone, deşi autorităţile exclud orice modificare în această etapă.

Deocamdată, majoritatea celor aproximativ 35 de milioane de locuitori se află oficial sub legi stricte privind alcoolul: deţinerea sau consumul de alcool se pedepseşte cu amenzi, pedepse cu închisoarea şi, pentru străini, deportare. Unii, însă, ocolesc interdicţia producându-şi propriul vin, în timp ce piaţa neagră prosperă: o sticlă de whisky se poate vinde cu câteva sute de dolari.