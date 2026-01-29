Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $

Insula Moyenne este astăzi cel mai mic parc național din lume FOTO: Getty Images

Brendon Grimshaw a fost ultimul proprietar privat al „Middle Island”, o mică bucată de pământ ascunsă în arhipelagul Seychelles, în largul coastei Africii de Est. Astăzi, insula de doar 400 m lungime și 300 m lățime este cel mai mic parc național din lume.

Când a cumpărat-o în 1962 cu doar 8.000 de lire sterline (9.200 de euro), jurnalistul britanic a făcut o alegere neobișnuită pentru acea perioadă: în loc să dezvolte insula, și-a dedicat viața refacerii și protejării ei. Cu ajutorul prietenului său apropiat, René Antoine Lafortune, Grimshaw a transformat această viziune în realitate, potrivit AS.

De-a lungul deceniilor, munca lor a devenit un simbol global al conservării faunei sălbatice, inspirând mișcări ecologiste cu mult înainte ca termenul „eco-turism” să intre în uzul curent. Insula - cunoscută astăzi sub numele de Insula Moyenne - se mândrește cu o biodiversitate luxuriantă, poteci naturale șerpuitoare și un ecosistem prosper, reconstruit cu grijă de Grimshaw și Lafortune.

Vizitatorii sunt bineveniți să exploreze peisajele de carte poștală ale insulei și să observe țestoasele uriașe de uscat care se plimbă liber de-a lungul plajelor. Chiar și cu turismul prezent, Moyenne rămâne un model de responsabilitate ecologică, iar oaspeții sunt îndemnați să respecte fauna și vegetația fragile.

Au plantat 16.000 de copaci

Insula Moyenne era aproape stearpă atunci când Grimshaw a cumpărat-o în 1962. Ani de neglijență au lipsit pământul de vegetație, au erodat solul și au alungat cea mai mare parte a faunei native. În Seychelles, unde multe insule fuseseră cândva vizate pentru dezvoltare comercială, Moyenne părea o cauză pierdută.

Însă acest lucru nu a făcut decât să-i întărească hotărârea lui Grimshaw. Determinat să redea frumusețea naturală a insulei, el și Lafortune au început să traseze poteci, să studieze ce specii de plante puteau supraviețui climatului local și să conceapă un plan ecologic pe termen lung.

Copacii de mahon au devenit un element central al strategiei lor, datorită durabilității și coroanei dense. Au plantat și palmieri pentru a oferi adăpost și hrană faunei care revenea. În total, cei doi au plantat un număr impresionant de 16.000 de copaci, transformând insula dintr-un teren pustiu într-o pădure înfloritoare.

Nu este de vânzare cu niciun preț

Eforturile lor au dat roade. Țestoasele uriașe, aflate pe cale de dispariție, s-au întors pe Moyenne, urmate de păsări, insecte și alte specii care dispăruseră cu decenii în urmă. Misiunea lui Grimshaw a fost simplă: să readucă viața pe insulă fără a închide sau controla vreodată animalele care trăiau acolo.

Însă succesul a adus noi provocări. Pe măsură ce insula a înflorit, investitori imobiliari au început să-i ofere lui Grimshaw contracte de milioane de dolari pentru a construi proprietăți de lux pe Moyenne. Apelurile și vizitele erau neîncetate. La un moment dat, el a primit o ofertă de 50 de milioane de dolari de la un prinț saudit. Cu toate acestea, el a refuzat fiecare ofertă. Știa că vânzarea insulei ar fi însemnat distrugerea ei - pădurile ar fi fost înlocuite cu beton, iar fauna alungată din nou.

Când Grimshaw a murit în 2012, Insula Moyenne a fost inclusă oficial în Parcul Național Marin Seychelles. Guvernul i-a onorat dorințele, asigurându-se că insula nu va putea fi niciodată vândută.

Astăzi, moștenirea lui trăiește în fiecare copac, fiecare țestoasă și fiecare colț de pădure refăcută care acoperă insula - o dovadă a ceea ce poate realiza o singură persoană hotărâtă atunci când alege conservarea în locul profitului.