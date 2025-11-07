Când se aprind luminile de Crăciun în Viena, Paris, Madrid și alte capitale din Europa. La Londra, poți admira deja o parte din ele

Publicat la 11:22 07 Noi 2025

Pe Regent Street şi în zona St James’s din Londra, luminițele de Crăciun s-au aprins joi, 6 noiembrie 2025. Sursa foto: Hepta

Sezonul festiv de Crăciun este pe cale să înceapă în forţă în marile capitale europene, iar astăzi, 7 noiembrie 2025, există deja informaţii actualizate despre momentul în care se aprind luminile de sărbători. Mai jos găseşti datele confirmate pentru câteva capitale şi centre turistice relevante din Europa.

Londra (Regatul Unit)

Londra are deja luminile de Crăciun aprinse în unele zone.

Pe Oxford Street, data de pornire a instalaţiilor luminoase pentru 2025 este luni, 3 noiembrie 2025.

Pe Regent Street şi în zona St James’s – instalația „spirits” cu 300.000 LED-uri – s-a aprins joi, 6 noiembrie 2025.

În zona Covent Garden, evenimentul oficial de aprindere are loc miercuri, 12 noiembrie 2025.

Astfel, luminile pe marile artere comerciale sunt deja active – astfel, dacă vizitezi Londra în această perioadă, vei prinde deja atmosfera festivă. Totuşi, alte zone mai „secundare” vor avea switch-on mai târziu în noiembrie.

Viena (Austria)

Pentru Viena, datele exacte legate de aprinderea luminilor stradale nu sunt confirmate în tot detaliul, dar avem informaţii utile:

Conform ghidului oficial, pieţele de Crăciun („Christmas markets”) încep pe 14 noiembrie 2025 – de exemplu piaţa de la Maria‑Theresien‑Platz deschide pe 14 noiembrie 2025.

Documentele turistice indică că iluminatul stradal pe arterele comerciale şi pieţele central-vechi începe „în jurul” momentului deschiderii piețelor, în intervalul mijlocului lunii noiembrie.

Deşi nu avem o dată exactă pentru fiecare colţ al oraşului, se poate estima că luminile principale vor fi aprinse în Viena în jurul zilei de 14 noiembrie 2025, coincizând cu deschiderea pieţelor de Crăciun.

Paris (Franţa)

În Paris, iluminatul stradal pe celebra arteră Champs‑Élysées va fi aprins la data de 16 noiembrie 2025.

Decorurile festive vor fi vizibile între 16 noiembrie 2025 şi 4 ianuarie 2026.

Dacă ai în plan o vizită la Paris după jumătatea lunii noiembrie, te vei putea bucura de iluminatul festiv. Pentru cei care merg mai devreme, ar putea fi încă în pregătire.

Madrid (Spania)

Madrid, capitala Spaniei, are un farmec aparte în sezonul sărbătorilor.

Aprinderea oficială a luminilor de Crăciun are loc sâmbătă, 22 noiembrie 2025, la ora 18:00, pe Plaza de Cibeles.

Luminile vor rămâne aprinse până pe 6 ianuarie 2026.

Berlin (Germania)

În oraşe precum Berlin, deşi există trasee speciale de lumini (ex. „Christmas Garden” din grădina botanică), nu toate zonele centrale au anunţ explicit de switch-on ca în capitalele de mai sus.

Cu toate acestea, iată câteva detalii relevante privind iluminatul de Crăciun în capitala germană: