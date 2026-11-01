Care sunt cei mai înalți munți din lume. Himalaya conduce detașat, iar opt din primii zece sunt în Asia

3 minute de citit Publicat la 23:40 01 Noi 2026 Modificat la 23:52 01 Noi 2026

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Cei mai înalți munți ai planetei sunt concentrați în doar câteva lanțuri muntoase, iar aproape toate se află în Asia, arată un clasament realizat pe baza datelor WorldAtlas și Wikipedia. Spre deosebire de topurile obișnuite, care iau în calcul doar cel mai înalt vârf, această ierarhie compară lanțurile muntoase în funcție de altitudinea medie a celor mai înalte trei vârfuri ale fiecăruia, ceea ce oferă o imagine mai completă asupra celor mai impresionante sisteme montane de pe Pământ, scrie Visual Capitalist.

Himalaya, singurul lanț cu trei vârfuri de peste 8.500 de metri

Pe primul loc se află, fără surprize, Munții Himalaya, unde se găsesc trei dintre cele mai înalte vârfuri ale lumii: Everest, cu 8.849 de metri, Kangchenjunga, cu 8.586 de metri, și Lhotse, cu 8.516 metri.

Toate trei depășesc 8.500 de metri, un prag pe care niciun alt lanț muntos din clasament nu îl atinge cu al treilea său vârf ca înălțime. Media celor trei vârfuri ajunge astfel la 8.650 de metri.

Faima Everestului și statutul său de cel mai înalt vârf din lume l-au transformat într-o destinație foarte populară pentru alpiniști, ceea ce a dus la o problemă tot mai serioasă de aglomerație, mai ales în sezonul de vârf al ascensiunilor.

K2 e mai scund decât Everestul, dar mai periculos

Pe locul al doilea se află lanțul vecin Karakoram, cu o medie de 8.247 de metri, condus de vârful K2, care are 8.611 metri. Deși Everestul este cu 238 de metri mai înalt, K2 este considerat pe scară largă mai periculos și mai dificil din punct de vedere tehnic, din cauza pantelor abrupte, a riscului de căderi de pietre și avalanșe, dar și a vremii aspre și imprevizibile.

Locurile trei și patru sunt ocupate de munții Pamir și Hindukuș, ale căror trei cele mai înalte vârfuri au în medie 7.575, respectiv 7.534 de metri.

Interesant este că Tirich Mir, cel mai înalt vârf din Hindukuș, cu 7.708 metri, este mai înalt decât Kongur Tagh, cel mai înalt vârf din Pamir, care are 7.649 de metri, deși Pamirul ocupă un loc mai bun în clasamentul general.

Clasamentul complet, în funcție de media celor mai înalte trei vârfuri, arată astfel:

Himalaya – 8.650 de metri

Karakoram – 8.247 de metri

Pamir – 7.575 de metri

Hindukuș – 7.534 de metri

Tian Shan – 7.163 de metri

Nyenchen Tanglha – 7.108 metri

Hengduan – 7.028 de metri

Kunlun – 7.025 de metri

Anzi – 6.883 de metri

Munții Saint Elias – 5.563 de metri

După primele patru poziții, lanțurile Tian Shan, Nyenchen Tanglha, Hengduan și Kunlun au toate o medie de peste 7.000 de metri. Diferența dintre Hengduan și Kunlun este aproape simbolică: doar trei metri separă cele două lanțuri în clasament.

De ce se află cei mai înalți munți în Asia

Concentrarea atâtor munți uriași în Asia se explică, în mare parte, prin coliziunea dintre placa tectonică indiană și cea eurasiatică, un proces geologic care a început în urmă cu zeci de milioane de ani și care continuă și astăzi să ridice unele zone din regiune.

Această activitate geologică a dus la formarea Munților Himalaya și a sistemelor montane înalte din jur, transformând Podișul Tibet într-una dintre cele mai remarcabile regiuni ale lumii în ceea ce privește formarea munților.

Anzii și Munții Saint Elias, singurele lanțuri din afara Asiei

În afara Asiei, cei mai înalți munți sunt Anzii, din America de Sud, care ocupă locul nouă, cu o medie de 6.883 de metri.

Lanțul este condus de Aconcagua, cu 6.961 de metri, urmat de Ojos del Salado, cu 6.893 de metri, și de Monte Pissis, cu 6.795 de metri. Aconcagua este cel mai înalt vârf din America de Sud și, totodată, cel mai înalt munte din lume aflat în afara Asiei.

Topul se încheie cu Munții Saint Elias, care se întind între Alaska și nord-vestul Canadei și au o medie de 5.563 de metri. Cel mai înalt vârf al lanțului este Muntele Logan, cu 5.959 de metri, cel mai înalt munte al Canadei, urmat de Muntele Saint Elias, cu 5.489 de metri, și de Muntele Lucania, cu 5.240 de metri.

Diferența față de Asia este uriașă: media celor mai înalte trei vârfuri din Munții Saint Elias este cu peste 3.000 de metri mai mică decât cea din Himalaya. Cu toate acestea, lanțul adăpostește unele dintre cele mai dificile vârfuri din America de Nord.