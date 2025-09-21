Cele mai bizare hoteluri din Europa: Dormi într-o macara, pe stradă sau în închisoare

1 minut de citit Publicat la 15:11 21 Sep 2025 Modificat la 15:11 21 Sep 2025

Conceptul „Zero Real Estate” oferă camere fără pereți sau acoperiș. Foto: Null Stern Hotel

Tot mai mulți turiști caută experiențe de cazare atipice, fie pentru a trăi ceva unic, fie pentru a avea momente „instagramabile”. Hotelurile amenajate în locuri neașteptate, cu istorie sau arhitectură aparte, răspund perfect acestei tendințe, scrie Euronews. În Europa sunt câteva dintre cele mai bizare.

Dormi sub cerul liber - Zero Real Estate, Elveția

Conceptul „Zero Real Estate” oferă camere fără pereți sau acoperiș, doar un pat dublu sub cerul liber, în zone montane din Elveția.

Scopul nu este confortul, ci reflecția - despre natură, dar și despre probleme sociale. Oaspeții au la dispoziție un majordom care aduce băuturi și micul dejun, iar în caz de vreme rea există cabane alpine în apropiere.

Una dintre „camerele” conceptului de artă în aer liber al Zero Real Estate. Brandul este o versiune derivată a conceptului Null Stern Hotel. Foto: Null Stern Hotel

O noapte într-un avion privat - Apple Camping, Țara Galilor

În Pembrokeshire, la Apple Camping, turiștii se pot caza într-un avion privat din anii ’70, transformat într-o locuință cu bar, salon, cameră de jocuri în cockpit și pat king-size.

Avionul, care a aparținut cândva excentricului miliardar Howard Hughes, a fost readaptat pentru glamping, dar păstrează farmecul retro.

Avionul-hote al celor de la Apple Camping. Foto: Apple Camping

Fosta stație de telecabină - Hotel Chetzeron, Elveția

La 2.100 m altitudine, în stațiunea Crans-Montana, o veche stație de telecabină a fost transformată într-un hotel modern cu doar 16 camere, piscină încălzită și vedere spre Mont Blanc și Matterhorn.

Designul minimalist pune accent pe natură și sustenabilitate, cu panouri solare și materiale locale.

Vedere aeriană a Hotelului Chetzeron, Elveția. Foto: Hotel Chetzeron

Noapte într-o macara - YAYS Amsterdam The Crane

La Amsterdam, o macara portuară din 1957 a fost transformată într-un apartament de lux. Interiorul, proiectat de designerul olandez Edward van Vliet, include cadă, bucătărie complet utilată și o capsulă a timpului din epoca industrială.

Dormitorul din hotelul YAYS Amsterdam The Crane. Foto: Numa Stays

Din închisoare, hotel - Barabas, Elveția

În Lucerna, fosta închisoare a orașului funcționează acum ca hotel. Camerele sunt amenajate în celulele originale, cu uși metalice și ferestre înguste, dar dotate cu baie proprie și Wi-Fi.

Hotelul păstrează pictura realizată de un deținut-artist în anii ’70 și găzduiește un restaurant japonez.

Un coridor în Hotelul Barabas Lucerne. Foto: Hotel Barabas Lucerne