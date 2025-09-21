Cele mai ciudate piste de aterizare din lume. Locurile unde avionul te lasă pe plajă sau chiar pe terenul de golf

Amata Kabua International Airport, Marshall Islands. Foto: Getty Images

Când călătorești cu avionul, ai putea crede că o pistă de aterizare arată la fel peste tot: o bandă lungă de asfalt, curată și neutră. Totuși, în câteva colțuri ale lumii, lucrurile stau cu totul altfel. Sunt locuri unde avioanele aterizează direct pe plajă, unde pasagerii trebuie să traverseze pista ca să ajungă în oraș sau unde jucătorii de golf își fac swing-ul chiar lângă aterizări.

Iată 12 dintre cele mai spectaculoase și neobișnuite piste de aterizare de pe glob:

Barra Airport, Scoția

Singurul aeroport din lume unde avioanele aterizează direct pe plajă. Loganair operează o singură rută spre Glasgow, iar aterizarea depinde de maree: piloții pun aparatul pe nisipul golit de apă, iar pasagerii merg pe jos până la terminal. Zborurile se anulează frecvent din cauza vremii, dar experiența este de neuitat.

Barra Airport, Scoția. Foto: Getty Images

Hong Kong International Airport (HKG)

Cel mai mare aeroport cargo din lume a fost construit pe o insulă artificială. Când s-a deschis în 1998, avea și cel mai mare terminal de pasageri din lume. Așezarea lângă insula Lantau oferă priveliști spectaculoase, iar legătura cu orașul se face printr-un pod record, Tsing Ma, care combină șoseaua și calea ferată.

Hong Kong International Airport. Foto: Getty Images

Don Mueang, Bangkok, Thailanda

Aeroportul vechi al capitalei thailandeze are un teren de golf cu 18 găuri chiar între piste. Jucătorii trebuie să treacă prin filtre de securitate și sunt avertizați cu un semnal luminos când urmează să aterizeze un avion. Deși Bangkok are acum un aeroport principal, Don Mueang rămâne hub pentru companiile low-cost.

Don Mueang, Bangkok, Thailanda. Foto: Getty Images

Sumburgh Airport, Scoția

Pe insula Shetland, drumul care duce spre celebrul sit arheologic Jarlshof traversează pista de aterizare. Un angajat oprește traficul rutier cu o barieră de fiecare dată când decolează sau aterizează un avion.

Sumburgh Airport, Scoția. Foto: Getty Images

Amata Kabua Airport, Insulele Marshall

Pista de pe atollul Majuro este atât de îngustă încât mașinile care circulă pe drumul paralel par să se întreacă cu avioanele. Insula este atât de izolată, încât materialele pentru refacerea pistei au fost aduse din Asia.

Amata Kabua International Airport, Marshall Islands. Foto: Getty Images

Aeroportul Cristoforo Colombo, Genova, Italia

Construit pe o peninsulă artificială, pare că avioanele aterizează direct pe mare, până când pista apare brusc sub roți. Orașul, înghesuit între stânci și mare, nu avea spațiu pentru o infrastructură clasică, așa că soluția a fost să câștige teren din apă.

Aeroportul Cristoforo Colombo, Genova, Italia. Foto: Getty Images

Gibraltar International Airport

Una dintre cele mai faimoase piste din lume, pentru că poate fi traversată pe jos sau cu bicicleta. Drumul principal din Gibraltar taie pista, iar poliția oprește traficul de fiecare dată când aterizează sau decolează un avion.

Gibraltar International Airport. Foto: Getty Images

Bora Bora Airport, Polinezia Franceză

Construit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial pe o mică insulă din lagună, aeroportul are o pistă care ocupă aproape tot motul. De la terminal, pasagerii iau barca pentru a ajunge pe insula principală.

Bora Bora Airport, Polinezia Franceză. Foto: Getty Images

Kansai International Airport, Japonia

Ridicat pe o insulă artificială aflată la aproape 5 km de coastă, aeroportul din Osaka este o adevărată minune inginerească. Deși a început să se scufunde imediat după deschidere (în 1994), inginerii au reușit să stabilizeze terenul. Are și un „Sky Deck” de unde vizitatorii pot urmări decolările.

Kansai International Airport, Japonia. Foto: Getty Images

Nauru International Airport

În a treia cea mai mică țară din lume, pista de aterizare este încadrată de drumuri și cartiere rezidențiale. Traficul rutier este oprit la fiecare decolare sau aterizare, iar priveliștea este spectaculoasă.

Nauru International Airport. Foto: Getty Images

Chubu Centrair Airport, Japonia

Situat pe o insulă artificială lângă orașul industrial Nagoya, aeroportul are planuri ambițioase: încă două piste și un centru expozițional imens. Este și o atracție turistică, cu parcuri tematice și un Boeing 787 expus.

Chubu Centrair Airport, Japonia. Foto: Getty Images

Velana International Airport, Maldive

Aterizarea aici este un spectacol: pista se află pe o insulă mică, lângă capitala Malé, înconjurată de turcoazul Oceanului Indian. În 2022 a fost inaugurată o nouă pistă, suficient de lungă pentru Airbus A380, și un terminal pentru hidroavioane.

Velana International Airport, Maldive. Foto: Getty Images