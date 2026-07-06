Cele mai frumoase nouă locuri pe care să le vezi în Spania. Nu e vorba de Barcelona

6 minute de citit Publicat la 11:58 06 Iul 2026 Modificat la 11:58 06 Iul 2026

Frigiliana, Spania. FOTO: Getty Images

În Spania există orașe mici, care atrag prin felul în care s-au adaptat peisajului. Unele sunt construite pe stânci, altele coboară spre mare, iar altele par ascunse între munți și râuri. În Guadalest, intrarea în orașul vechi se face printr-un tunel săpat în munte. În Albarracín, casele roșiatice par să iasă direct din stâncă. În Frigiliana, străzile albe și înguste păstrează urme ale trecutului maur.

Toate aceste locuri au ceva în comun, nu încearcă să domine natura, ci se potrivesc perfect cu ea, scrie World Atlas.

Nouă dintre cele mai fermecătoare orașe mici din Spania:

Albarracín

Albarracín este unul dintre cele mai spectaculoase orașe mici din Spania. Casele sale roșiatice, construite din piatră locală, capătă o lumină specială la apus și par să se confunde cu dealul pe care sunt ridicate.

Râul Guadalaviar înconjoară baza orașului, iar munții din jur formează un decor natural impresionant.

Zidurile medievale urcă pe deal până la Torre del Andador, un turn de veghe din secolul al X-lea. În oraș se mai află ruinele unei vechi fortărețe maure și Catedrala El Salvador, din secolul al XVI-lea.

Unul dintre cele mai fotografiate locuri este Casa Julianeta, o casă veche cu grinzi de lemn, aflată pe o stradă foarte îngustă. Forma ei neregulată arată cât de mult s-a adaptat orașul la terenul abrupt.

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Alquézar

Alquézar este așezat deasupra defileului săpat de râul Vero. Satul pare lipit de deal, iar casele din piatră roșiatică și lemn se ridică unele peste altele.

Străduțele sunt înguste, trec pe sub arcade și duc spre puncte de belvedere spectaculoase.

Principalul reper este Colegiata de Santa María La Mayor. Clădirea a fost inițial o fortăreață musulmană, apoi a fost transformată în biserică după recucerirea creștină.

De aici, vizitatorii pot ajunge la Pasarelas del Vero, o serie de pasarele metalice fixate în pereții canionului, deasupra apelor turcoaz ale râului. Satul se află în Parcul Natural Sierra y Cañones de Guara, o zonă cunoscută pentru chei, stânci și trasee de canyoning.

Cadaqués

Cadaqués este un oraș alb de pe coasta Mediteranei, cu case văruite, uși albastre și un golf liniștit cu plajă de pietriș.

Străzile coboară spre port, păstrând atmosfera unui vechi sat pescăresc. La fiecare colț apar ziduri albe, ferestre albastre și priveliști spre mare.

Biserica Santa María, din secolul al XVI-lea, se ridică deasupra acoperișurilor și poate fi văzută de pe apă.

În apropiere se află Port Lligat, unde se poate vizita Casa-Muzeu Salvador Dalí. Aici au fost păstrate locuința și atelierul artistului, cu mobilier, obiecte personale și detalii care arată stilul său excentric.

Dincolo de oraș începe Parcul Natural Cap de Creus, un peisaj sălbatic cu stânci, golfuri ascunse și forme sculptate de vânt.

Frigiliana

Frigiliana se află în sudul Spaniei și coboară pe un versant, într-un amestec de case albe, flori colorate și străduțe abrupte.

Vechiul cartier maur este un labirint de alei înguste, multe dintre ele accesibile doar pietonilor. Zidurile albe reflectă soarele Andaluziei, iar ușile albastre, bougainvillea roz și mușcatele roșii dau culoare întregului sat.

În cartierul istoric se află douăsprezece panouri ceramice care spun povestea Rebeliunii maure din 1569. Ele pot fi descoperite treptat, în timpul unei plimbări prin sat.

Mai sus se află ruinele Castillo de Lizar, o veche fortăreață care amintește de importanța strategică a locului. În spate se ridică Parcul Natural Sierras de Tejeda, Almijara și Alhama, care oferă un decor spectaculos.

Guadalest

Guadalest, cunoscut oficial ca El Castell de Guadalest, este construit pe o stâncă, deasupra unei văi. Intrarea în orașul vechi se face prin Portal de Sant Josep, un tunel săpat direct în piatră.

Dincolo de tunel, vizitatorii descoperă case de piatră, străzi medievale și priveliști largi asupra văii.

Unul dintre cele mai cunoscute repere este Peñón de la Alcalá, un turn alb, fost turn de veghe maur. Mai sus se află Castell de Sant Josep, de unde se poate vedea Valea Guadalest, iar în zilele senine chiar Marea Mediterană.

Accesul spre fortăreață trece prin Casa Orduña, o clădire din secolul al XVII-lea transformată în muzeu. În sat există și alte muzee mici, dedicate unor teme neobișnuite, de la artă în miniatură până la obiecte istorice.

Besalú

Besalú este cunoscut mai ales pentru podul său medieval peste râul Fluvià. Pont de Besalú, menționat încă din secolul al XI-lea, are șapte arcade inegale și un turn fortificat de intrare.

Imaginea podului reflectat în apă este una dintre cele mai cunoscute din Catalonia medievală.

După ce treci podul, orașul își arată străzile pavate, casele din piatră și clădirile cu detalii romanice și gotice.

Un loc important este Mikvé, o baie rituală evreiască din secolele al XII-lea sau al XIII-lea. Este una dintre puținele astfel de construcții romanice păstrate în Spania.

În apropiere se află Biserica Sant Pere, sfințită în anul 1003 și considerată una dintre cele mai vechi clădiri romanice din Catalonia.

Valldemossa

Valldemossa se află pe insula Mallorca, în zona montană Serra de Tramuntana, inclusă în patrimoniul UNESCO. Satul este cunoscut pentru casele sale din piatră, obloanele verzi și străzile pavate.

Pe multe fațade apar plăci ceramice colorate care o reprezintă pe Santa Catalina Thomàs, singura sfântă din Mallorca și originară din Valldemossa.

Cel mai important monument este Cartoixa de Valldemossa, o fostă mănăstire din secolul al XIV-lea, construită inițial ca palat regal.

Aici au petrecut iarna dintre 1838 și 1839 compozitorul Frédéric Chopin și scriitoarea George Sand. Astăzi, locul găzduiește un muzeu dedicat celor doi, unde poate fi văzut și pianul lui Chopin.

Una dintre cele mai frumoase străzi din sat este Carrer Rectoria, unde se regăsesc toate elementele care fac Valldemossa atât de fotogenică: piatră, obloane verzi, flori și plăci ceramice.

Deià

La aproximativ 10 kilometri de Valldemossa se află Deià, un sat spectaculos de pe coasta Tramuntana. Casele din piatră aurie, obloanele verzi și florile colorate îi dau un farmec aparte.

Satul este construit pe un teren abrupt, iar străzile înguste urcă printre case care par așezate una peste alta. Munții Serra de Tramuntana îl înconjoară, iar Marea Mediterană se vede în apropiere.

Biserica Sant Joan Baptista, aflată în partea de sus a satului, oferă priveliști frumoase spre vale și spre mare.

În apropiere se află Casa de Robert Graves, muzeul dedicat poetului britanic care a locuit aici. Mai jos de sat se găsește Cala Deià, o mică plajă stâncoasă la care se poate ajunge pe jos sau cu mașina.

Buitrago del Lozoya

Buitrago del Lozoya se află în regiunea Madrid, la un cot al râului Lozoya. Râul înconjoară orașul din trei părți, ca un șanț natural de apărare.

Orașul are una dintre cele mai bine păstrate incinte medievale fortificate din regiune. Zidurile, turnurile și poziția pe malul râului îi dau un aer de cetate veche.

În interiorul zidurilor se află Castillo de Buitrago del Lozoya, o fortăreață din secolul al XV-lea. Un alt reper este Iglesia de Santa María del Castillo, cunoscută pentru influențele creștine, islamice și evreiești.

Orașul găzduiește și Muzeul Picasso - Colecția Eugenio Arias, cu lucrări donate de frizerul artistului. La capătul vechii incinte se află Jardín Medieval, un loc liniștit în mijlocul zidurilor de piatră.

Munții Sierra de Guadarrama completează peisajul și fac din Buitrago del Lozoya un loc unde se întâlnesc râul, zidurile medievale și muntele.

Cele mai frumoase orașe mici din Spania

Aceste nouă orașe mici arată o altă față a Spaniei. Nu sunt locuri care se vizitează în grabă, ci destinații care merită descoperite la pas.

Albarracín impresionează prin culoarea roșiatică a caselor. Frigiliana atrage prin străzile albe și florile colorate. Valldemossa și Deià arată farmecul satelor din Mallorca, unde piatra, muntele și marea se întâlnesc.

Ceea ce le unește este legătura puternică dintre arhitectură și peisaj. În aceste locuri, casele, străzile și zidurile par să facă parte din natură, nu să fie construite împotriva ei.