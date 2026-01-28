Cele mai scumpe orașe din lume sunt în Europa. Chiar și România este în clasament cu 9 municipii

Orașul Basel, din Elveția, este al treilea cel mai scump din lume FOTO: Getty Images

Le admirăm pentru felul în care arată, pentru viața culturală intensă, restaurante cu mâncare extraordinară, magazine frumoase și locuri de distracție, dar suntem pe deplin conștienți că nu este deloc ieftin să locuiești în astfel de orașe.

Indexul anual al costului vieții realizat de Numbeo este relevant în acest sens, iar ediția pentru 2026 tocmai a fost publicată. Studiul evaluează costurile chiriilor, restaurantelor, alimentelor și puterea de cumpărare locală, combinând toate aceste elemente pentru a oferi două clasamente ale costului vieții, cu și fără chirie.

Clasamentul care exclude costurile de chirie a fost realizat pentru a fi un punct de reper pentru turiștii care sunt în trecere prin aceste orașe, care sunt interesați în principal de prețurile la restaurante, în timp ce chiriile pe termen lung nu le sunt de folos.

Elveția este cunoscută pentru prețurile ridicate, iar orașele elvețiene ocupă, de fapt, primele șase poziții în clasament. În ceea ce privește restul orașelor din top 10, New York se află pe locul 7, Reykjavik - capitala Islandei, ocupă locul 8, iar alte două orașe importante din SUA completează lista.

În clasament este și România, cu 9 municipii, însă în a doua parte a clasamentului cu 479 de orașe.

Astfel, cel mai scump oraș din România este Bucureștiul, situat pe locul 296 în clasament, fiind urmat de Cluj-Napoca (locul 309), Brașov (locul 315), Constanța (319), Timișoara (330), Iași (336), Craiova (343), Sibiu (350) și Oradea (351).

Top 10 orașe cu cel mai ridicat cost al vieții

1. Zürich, Elveția

2. Geneva, Elveția

3. Basel, Elveția

4. Lausanne, Elveția

5. Lugano, Elveția

6. Berna, Elveția

7. New York, Statele Unite

8. Reykjavik, Islanda

9. Honolulu, Statele Unite

10. San Francisco, Statele Unite

Deși orașele românești au fost include în clasament, ele se situează în partea inferioară a clasamentului global, cu indici ai costului vieții între 38 și 45, ceea ce înseamnă că sunt în continuare printre cele mai accesibile din Europa și din lume.