CEO Ryanair: „Multe companii aeriene vor da faliment în Europa lunile următoare”

Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a lansat noi declarații explozive despre viitorul aviației europene. Prezent la Roma, unde a anunțat retragerea unui avion din flota de la Fiumicino din cauza „costurilor prea mari”, O’Leary a avertizat că mai multe companii aeriene mici și medii vor intra în faliment în lunile următoare, iar Wizz Air și EasyJet se află deja pe „lista companiilor cu viitor incert”, scrie corriere.it.

„În următoarele luni, pe măsură ce se apropie iarna, vor fi alte falimente. Play nu a făcut niciodată profit, la fel ca și alți operatori mici care se prefac că sunt low cost, dar au costuri uriașe. Până la Crăciun vor mai fi companii care vor dispărea”, a spus O’Leary, făcând referire la recenta prăbușire financiară a operatorului islandez Play și a unei părți din Braathens, din Suedia.

„Wizz Air și-a făcut singură rău”

Cea mai dură critică a vizat Wizz Air, rivalul Ryanair din Europa Centrală și de Est. O’Leary susține că operatorul maghiar este „dezordonat”, a luat decizii greșite și a ajuns să fie prins în capcana unor contracte costisitoare de leasing.

„În timpul pandemiei și-au vândut avioanele și apoi le-au luat înapoi prin leasing scump. Au prezentat aceste tranzacții ca profit, dar era doar un fel de schemă Ponzi. Atâta timp cât creșteau, mergea. Acum nu mai cresc și pierd bani. Viitorul și l-au compromis singuri”, a declarat șeful Ryanair.

Potrivit lui, Wizz Air „a dispărut” din Italia și Viena, a renunțat la baza din Abu Dhabi și acum se reorientează spre Polonia și Kazahstan. „Dar în Polonia este prea târziu, noi investim deja masiv acolo”, a mai adăugat.

EasyJet, posibilă țintă pentru Air France și British Airways

Nici EasyJet nu scapă de criticile sale. „EasyJet nu e în faliment, dar nu mai crește. Are doar câteva poziții puternice la Londra Gatwick, Paris și în Elveția. În viitor, Air France-KLM ar putea cumpăra operațiunile de la Paris și Elveția, iar British Airways pe cele de la Gatwick”, a prezis O’Leary.

Conflictul cu aeroporturile și taxele

Pe lângă atacurile la adresa competitorilor, CEO-ul Ryanair a continuat disputa cu aeroporturile. La Roma, a retras un avion de la Fiumicino pentru că „este prea scump”, cerând eliminarea limitelor de operare de la Ciampino și reducerea taxelor municipale, așa cum au făcut regiunile Friuli-Venezia Giulia, Calabria și Sicilia.

„Avem peste un milion de locuri pe care le putem adăuga imediat în Italia dacă taxele sunt eliminate”, a declarat el.

În Spania, relația cu operatorul Aena este tensionată. „Plătim aceleași tarife în aeroporturi regionale goale, precum Valladolid sau Jerez, ca și la Madrid sau Barcelona. Este absurd. Dacă nu reduc costurile, mutăm zborurile către marile orașe”, a spus O’Leary, precizând că Ryanair a tăiat un milion de locuri de pe rutele regionale spaniole pentru sezonul de iarnă.

Digitalizare și reguli mai stricte pentru bagaje

Începând cu 12 noiembrie, pasagerii Ryanair vor putea face check-in doar prin aplicația mobilă, dar compania promite că nu va refuza îmbarcarea celor care vin cu bilet printat. „Dacă cineva vine cu o foaie, o vom accepta. Însă digitalizarea ne protejează și în caz de atacuri cibernetice”, a explicat O’Leary.

În privința bagajelor, Ryanair a crescut bonusul acordat angajaților care identifică pasagerii cu trolere neplătite. „Nu suntem răi, doar aplicăm regulile. Dacă toți ar călători cu un bagaj mic, îmbarcarea ar fi mai rapidă și eficientă. În plus, tarifele noastre rămân printre cele mai mici din Europa”, a spus directorul, care recunoaște că el însuși verifică pasagerii la porțile de îmbarcare din Dublin.

Prețurile biletelor

În ceea ce privește tarifele, O’Leary estimează că prețurile vor crește în acest an cu 6-7%, revenind astfel la nivelul din 2023, după o scădere de 7% în 2024. „Într-o perioadă în care toate costurile cresc, noi cerem aceleași tarife ca acum doi ani, dar transportăm cu 20% mai mulți pasageri”, a concluzionat șeful Ryanair.