Cine sunt călugării budiști din SUA și cățelul cu milione de fani în toată lumea: Au început azi un nou Marș pentru Pace, în Sri Lanka

Marșul pentru Pace: Un grup de călugări budiști a parcurs pe jos 3.700 km, prin zece state americane. Sursa foto: Facebook Walk for Peace

Un grup de călugări budişti, rezidenţi în Statele Unite, cunoscuți deja în toată lumea, şi care are peste două milioane de urmăritori pe Instagram și peste trei milioane pe Facebook, a început marţi un marş pentru pace, care va străbate principalele centre spirituale din Sri Lanka, timp de şapte zile, informează EFE, potrivit Agerpres.

„Mă onorează să susţin marşul pentru pace care străbate Sri Lanka şi care începe astăzi promovând prezenţa conştientă, bunătatea iubitoare, unitatea şi armonia între toate popoarele (...) Îi invit pe toţi srilankezii să reflecteze asupra valorilor durabile ale păcii”, a scris pe X preşedintele ţării, Anura Kumara Dissanayake.

Au mers peste 3.700 de kilometri pe jos, prin zece state din SUA: Zeci de mii de oameni s-au strâns pe traseu să îi cunoască

Conducătorul proiectului „Walk for Peace” este Pannakara Thero, un călugăr de origine vietnameză care a dobândit o faimă mondială, după ce a completat în februarie un pelerinaj de peste 3.700 de kilometri pe jos, prin zece state din SUA.

Thero şi alţi şase călugări au aterizat marţi dimineaţă în capitala Colombo, unde au fost întâmpinaţi de înalte autorităţi guvernamentale, inclusiv ministrul pentru afaceri religioase şi culturale Hiniduma Sunil Senevi şi secretarul preşedintelui, Sanath Nandika Kumara.

Grupul de călugări călătoreşte însoţit de Aloka, un câine salvat în timpul unui pelerinaj în India în 2022 şi care a devenit un fenomen viral pe internet, cu peste 470.000 de urmăritori.

Pelerinii budişti documentează fiecare zi a marşului publicând videoclipuri şi oferind interviuri în mass-media, ceea ce le permite milioanelor de urmăritori să urmărească îndeaproape fiecare etapă a acestui marş pentru pace.

În timpul ultimei lor traversări din SUA cu destinaţia Washington, care a durat 108 zile după ce pelerinii au început marşul în statul Texas, sute de persoane s-au alăturat zilnic grupului de călugări, care a primit sprijin din partea guvernatorilor şi al unor figuri politice de nivel înalt.

Cortegiul poartă în procesiunea din Sri Lanka un lăstar din copacul sub care Buddha Shakyamuni a atins iluminarea

Sprijinul autorităţilor din Sri Lanka pentru acest proiect privat, pe care insula l-a numit „Ehipassiko”, răspunde unui interes profund faţă de budism care există în această ţară în care aproximativ 68 % din populaţie profesează această religie, conform datelor din 2025 ale Asociaţiei de Arhivare a Datelor despre Religie (ARDA).

Pe lângă faptul că este un apel la pace, pelerinajul urmăreşte să facă cunoscut patrimoniul budist srilankez şi îi va conduce pe călugări şi pe adepţii lor să viziteze locuri esenţiale pentru identitatea culturală a naţiunii, precum Anuradhapura, Kandy şi Kelaniya.

Ca simbol central, cortegiul poartă în procesiune un lăstar al Jaya Sri Maha Bodhi din Anuradhapura, una dintre cele mai venerate relicve ale budismului, deoarece acesta este un butaş provenit în mod direct din copacul sub care Buddha Shakyamuni a atins iluminarea.

Marşul se va încheia pe 28 aprilie cu o ceremonie oficială în Piaţa Independenţei din Colombo.