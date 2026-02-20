Croația vrea să interzică vânzarea de alcool între orele 20:00 și 6:00 într-una dintre cele mai populare destinații de vacanță din țară

1 minut de citit Publicat la 16:59 20 Feb 2026 Modificat la 17:09 20 Feb 2026

Orașul Split vrea să interzică vânzarea de alcool între orele 20:00 și 6:00 FOTO: Getty Images

Viața de noapte din al doilea oraș ca mărime din Croația - destinație de vacanță și pentru foarte mulți români - ar putea arăta în curând destul de diferit pentru turiști.

Orașul Split vrea să interzică vânzarea de alcool între orele 20:00 și 6:00. Excepție ar putea face barurile, restaurantele și cluburile de noapte.

Ministrul Economiei, Ante Šušnjar, a anunțat planul miercuri, acesta urmând să modifice Legea comerțului din țară, potrivit New York Post.

„Aceasta este în primul rând pentru sănătatea cetățenilor noștri, în special a copiilor și tinerilor, pentru menținerea ordinii publice și protejarea mediului și a patrimoniului cultural”, a declarat Šušnjar.

Ministrul a mai spus că el consideră că această soluție oferă „o modalitate mai bună” de gestionare a destinațiilor turistice, potrivit publicației locale HRT.

Noile măsuri ar putea intra în vigoare în această vară.

Croația este o destinație europeană de top, cu centre importante în Split, Dubrovnik și Makarska.

Split este, de asemenea, cunoscut pentru festivalul Ultra Music și numeroasele sale baruri pe plajă.

În 2024, 21,3 milioane de persoane au vizitat Croația, potrivit datelor guvernamentale.

Anul trecut, un alt oraș european a implementat o interdicție în încercarea de a reduce numărul turiștilor aflați în stare de ebrietate. Astfel, Praga, capitala Republicii Cehe, a impus o interdicție asupra tururilor organizate în baruri pe timp de noapte.

Activitatea populară a grupurilor de turiști care merg din bar în bar a stârnit nemulțumiri în rândul oamenilor care s-au plâns de zgomot și a invocat probleme de siguranță.

„Nu vrem să susținem turismul ieftin bazat pe alcool, care, din păcate, este încă destul de comun în Praga”, a declarat Adam Zabranský, membru al consiliului orașului care a redactat propunerea.

Interdicția se aplică între orele 22:00 și 6:00, iar organizatorii acestor tururi pot primi amenzi de până la 4.000 de euro.