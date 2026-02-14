Destinația perfectă de Valentine’s Day: Insula în formă de inimă unde au loc doar nunți

<1 minut de citit Publicat la 08:00 14 Feb 2026 Modificat la 08:00 14 Feb 2026

Cupluri din Grecia și din întreaga lume vizitează insula, pentru a se căsători în „paradis”/ sursă foto: Getty Images

O mică insulă grecească a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai căutate destinații pentru nunți. În formă de inimă, insula Eros oferă un peisaj considerat de mulți drept „colț de paradis”.

Insula de capacitate mică, înconjurată de ape limpezi, se află în Golful Saronic, în apropiere de Poros, și se poate ajunge doar cu barca.

În ultimii ani, a devenit pentru zeci de cupluri un loc unde își jură iubire veșnică, într-un cadru de poveste, scrie publicația Greek Reporter.

Cupluri din Grecia și din întreaga lume vizitează insula, pentru a se căsători în „paradis”.

De altfel, singurele evenimente organizate pe insulă sunt nunțile și, mai nou, botezurile.

Totodată, insula dispune de o singură construcție: o mică biserică închinată Adormirii Maicii Domnului.

În trecut, insula era cunoscută sub numele de „Daskalio”, însă din anul 2002, după ce Greek National Tourism Organisation a inclus insulița într-o campanie de promovare externă, aceasta s-a redenumit „Eros”, care înseamnă iubire și face trimitere și la zeul Cupidon.

De atunci, popularitatea locului a crescut constant.