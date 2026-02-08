Insula de poveste din Europa unde mașinile sunt complet interzise

Monte Isola este cea mai mare insulă locuită din Europa aflată într-un lac. Foto: Getty Images

Dacă simți nevoia unei evadări reale din agitația cotidiană, există un loc surprinzător în Italia care ar putea deveni următoarea ta destinație de vacanță, scrie Express.

Pentru cei care vor un concediu diferit, departe de traseele turistice bătătorite de milioane de vizitatori, nordul Italiei ascunde un colț de paradis prea puțin cunoscut. Între Milano și Veneția se află Brescia, un oraș compact, bogat în istorie și cultură. Din această regiune face parte și Lacul Iseo, adesea trecut cu vederea în favoarea faimosului Lac Garda, dar mult mai autentic și mai liniștit.

În mijlocul lacului se ridică Monte Isola, cea mai mare insulă locuită din Europa aflată într-un lac. Aici, mașinile sunt interzise, iar ritmul vieții este dictat de pașii turiștilor și de bărcile care leagă insula de țărm.

Plimbări printre sate pescărești și plaje ascunse

Monte Isola este străbătută de trasee de mers pe jos care trec pe lângă sate pescărești retrase, plaje liniștite și livezi de măslini. Cea mai spectaculoasă plimbare este drumul de pe malul lacului dintre Peschiera Maraglio și Sensole, cunoscut sub numele de „plimbarea printre măslini”. De aici se deschide o priveliște superbă asupra insulei private San Paolo.

› Vezi galeria foto ‹

Traseul are aproximativ doi kilometri și poate fi parcurs în circa 30 de minute, însă numeroasele baruri, restaurante și gelaterii de pe drum pot transforma o simplă plimbare într-o experiență de o zi întreagă. Pe parcurs, există și o zonă amenajată pentru picnic, cu acces direct la apă, ideală pentru o baie răcoritoare.

Drumeții pentru cei mai aventuroși

Cei care caută o provocare pot urca din Peschiera Maraglio spre satul medieval Cure. Localitatea este renumită pentru salamul artizanal, iar de aici pornește un drum pietruit care șerpuiește pe munte până la Sanctuarul Madonna della Ceriola. Priveliștea de sus, care cuprinde întreaga insulă și lacul, este cu adevărat impresionantă.

Pentru cei care cunosc zona, Lacul Iseo este considerat deja „noul Lac Como”: la fel de frumos, dar fără aglomerația sufocantă.

Cum ajungi pe Monte Isola

Porturile cu feriboturi directe către insulă sunt Sulzano și Sale Marasino. Alte puncte importante de plecare sunt Iseo, Pisogne, Lovere, Tavernola Bergamasca și Sarnico. Feriboturile circulă la intervale de aproximativ 15 minute, ceea ce face accesul extrem de ușor.