Cel mai vechi hotel din lume. A fost deschis în anul 705 și este administrat de aceeași familie de 52 de generații

3 minute de citit Publicat la 08:00 28 Iun 2026 Modificat la 08:22 28 Iun 2026

Aici au fost găzduiți călugări, nobili, samurai, conducători militari, oameni de afaceri și personalități politice. Foto: keiunkan_yamanashi / Instagram

Japonia este cunoscută pentru combinația sa fascinantă dintre tradiție și inovație. De la temple vechi de secole și peisaje spectaculoase până la tehnologie de ultimă generație, această țară continuă să surprindă milioane de turiști în fiecare an, potrivit thetravel.com.

Printre cele mai remarcabile atracții se numără și Nishiyama Onsen Keiunkan, hotelul recunoscut de Guinness World Records drept cel mai vechi hotel aflat încă în funcțiune din lume.

Situat într-o zonă montană izolată din prefectura Yamanashi, la poalele Alpilor Japonezi de Sud, hotelul primește oaspeți fără întrerupere încă din anul 705.

O afacere transmisă din generație în generație

Ceea ce face acest loc cu adevărat special nu este doar vechimea sa impresionantă, ci și faptul că a rămas în mâinile aceleiași familii timp de 52 de generații.

Hanul tradițional a fost fondat de Fujiwara Mahito, fiul unui apropiat al împăratului Tenji, în perioada istorică Keiun, de la care și-a primit și numele.

De-a lungul secolelor, aici au fost găzduiți călugări, nobili, samurai, conducători militari, oameni de afaceri și personalități politice. Începând cu secolul al XIX-lea, hotelul și-a deschis porțile publicului larg.

În 2011, Guinness World Records l-a inclus oficial în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai vechi hotel cu activitate neîntreruptă din lume.

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Izvoarele termale curg aici de peste 13 secole

Una dintre principalele atracții ale hotelului este reprezentată de izvoarele termale naturale care alimentează băile încă de la fondarea sa.

Apa provine din izvoarele Hakuho, încălzite geotermal, și curge continuu în băile hotelului de mai bine de 1.300 de ani.

Oaspeții au la dispoziție șase băi termale bogate în minerale, dintre care două interioare și patru în aer liber. Unele dintre acestea pot fi rezervate exclusiv pentru uz privat.

Potrivit tradiției japoneze, apele termale sunt apreciate pentru efectele benefice asupra circulației, articulațiilor și pielii.

Atmosferă autentică și peisaje spectaculoase

Deși a trecut prin renovări importante, inclusiv una majoră în 1997, hotelul și-a păstrat arhitectura tradițională japoneză.

Camerele sunt amenajate în stil minimalist, cu podele din tatami, uși glisante din hârtie și lemn și decoruri care încurajează relaxarea completă.

Unele camere dispun chiar de propriile băi termale în aer liber, oferind priveliști impresionante asupra munților și pădurilor din jur.

Așezat într-o vale îngustă, lângă râul Hayakawa, hotelul este înconjurat de natură și se află într-una dintre cele mai puțin populate localități din Japonia.

Experiențe culinare tradiționale

Vizitatorii nu merg la Keiunkan doar pentru izvoarele termale. Hanul este renumit și pentru mesele sale de tip kaiseki, una dintre cele mai rafinate forme ale bucătăriei japoneze.

Meniurile includ mai multe feluri de mâncare pregătite din ingrediente locale, iar una dintre specialități este carnea premium de vită Koshu Wagyu.

Preparatele sunt realizate manual, până la cele mai mici detalii, inclusiv sosurile și garniturile.

Când este cel mai bun moment pentru o vizită

Hotelul poate fi vizitat în orice perioadă a anului, fiecare sezon oferind o experiență diferită.

Toamna atrage turiștii prin culorile spectaculoase ale pădurilor, primăvara prin florile de cireș, iar iarna prin atmosfera romantică creată de zăpadă și băile termale fierbinți.

Pentru cei care doresc să descopere Japonia tradițională și să petreacă o noapte într-un loc care a traversat mai bine de 13 secole de istorie, Nishiyama Onsen Keiunkan reprezintă una dintre cele mai fascinante destinații din lume.