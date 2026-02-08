Hawaii-ul Europei, destinația cu peisaje ireale și temperaturi perfecte pe timp de iarnă

Arhipelagul Madeira, supranumit adesea „Hawaii-ul Europei”, continuă să atragă turiști chiar și în lunile de iarnă, datorită peisajelor spectaculoase și temperaturilor blânde. Destinația oferă un climat primăvăratic în plină iarnă, cu temperaturi care ajung până la 19 grade Celsius în luna februarie, scrie Express.

Formată din insule vulcanice, Madeira se remarcă prin relief abrupt, păduri dense, trasee montane și cascade ascunse de-a lungul potecilor turistice. Temperaturile variază pe insulă între 14 și 19 grade Celsius în această perioadă, diferențele fiind influențate de altitudine și de lanțurile muntoase care traversează arhipelagul.

Condițiile meteo din sezonul rece, cu soare moderat și precipitații reduse, sunt considerate excelente pentru drumeții și explorarea naturii. Printre cele mai cunoscute trasee se numără Pico do Arieiro, unde turiștii pot admira răsăritul deasupra norilor, și Levada das 25 Fontes, un traseu ușor, care traversează o zonă împădurită și duce către mai multe cascade.

Deși transportul public leagă capitala Funchal de principalele obiective turistice, accesul la puncte panoramice izolate și zone mai puțin frecventate este facilitat de închirierea unei mașini. Drumurile montane sunt însă abrupte, iar ceața poate reduce vizibilitatea în anumite zone.

Madeira este cunoscută și pentru oferta gastronomică bogată, bazată pe produse locale cultivate în solul vulcanic fertil și pe fructe de mare proaspete, pescuite zilnic din Oceanul Atlantic. În Funchal, preparatele tradiționale includ fructe de mare la grătar și specialități locale, alături de vinul de Madeira.

Printre atracțiile culturale și naturale se numără Grădinile Tropicale Monte Palace, care oferă panorame asupra orașului Funchal. De asemenea, turiștii pot experimenta celebra coborâre cu sania tradițională din Monte, una dintre cele mai cunoscute activități turistice ale insulei.