În 1967, un australian a construit o casă din mii de sticle aruncate. După 60 de ani, clădirea e încă în picioare și atrage turiștii

3 minute de citit Publicat la 15:06 12 Oct 2026 Modificat la 15:06 12 Oct 2026

Casa din Sticle în anii 1960. Foto: Colaj/ Arhivele Naționale ale Australiei/ Take it Ezy via Facebook

În 1967, mii de sticle aruncate au devenit materialul de construcție pentru o casă neobișnuită din zona izolată a Australiei. Aproape șase decenii mai târziu, clădirea se află încă în picioare în Lightning Ridge, în statul New South Wales, unde funcționează ca atracție turistică și muzeu care expune obiecte legate de mineritul opalelor, sticle de epocă și alte artefacte istorice, potrivit Times of India.

Cunoscută sub numele de Casa din Sticle (n.r. Bottle House), clădirea a fost construită de Tex Moeckel. Pereții săi sunt realizați din sticle de sticlă fixate împreună, în timp ce acoperișul, cu o pantă accentuată și o formă aproape triunghiulară, este acoperit cu tablă ondulată. În interior, clădirea are câteva încăperi mici și o mansardă.

Potrivit site-ului oficial al guvernului statului New South Wales, Casa din Sticle a fost construită în 1967 și rămâne unul dintre reperele distinctive ale localității. Aceasta este prezentată și sub denumirea de Casa din Sticle și Muzeul Minier (n.r. Bottle House and Mining Museum), fiind descrisă drept un exemplu de arhitectură neobișnuită și ingeniozitate într-o fostă așezare minieră.

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Cum au devenit sticlele aruncate materiale de construcție

Casa din Sticle a fost realizată folosind sticle colectate din Hebel, o localitate mică situată de cealaltă parte a graniței cu statul Queensland.

Potrivit informațiilor oficiale de turism ale guvernului din New South Wales, sticlele au fost inițial îmbinate cu ajutorul cimentului. Ulterior, Moeckel a descoperit că argila locală era mai potrivită, deoarece permitea înlocuirea mai ușoară a unei sticle în cazul în care aceasta se spărgea.

Pereții clădirii reprezintă elementul său cel mai distinctiv. Rânduri de sticle de sticlă formează structura, oferindu-i un aspect diferit de cel al unei case obișnuite, construite din cărămidă, lemn sau beton.

Lumina care trece prin sticlă creează un alt efect vizual, evidențiat în galeria foto de pe site-ul oficial de turism.

Documentele istorice disponibile nu precizează numărul exact de sticle folosite la construcție. Totuși, pereții clădirii sunt realizați aproape în întregime din sticle, ceea ce face din sticla aruncată elementul definitoriu al designului său.

De la o tabără minieră la un muzeu

Casa din Sticle a fost asociată inițial cu o tabără de mineri, reflectând istoria localității Lightning Ridge ca așezare în care se extrăgeau opale.

Orașul, situat în nordul statului New South Wales, este cunoscut pe scară largă pentru opalele sale negre și are o lungă istorie legată de minerit și de așezările de mici dimensiuni.

Potrivit Societății Istorice din Lightning Ridge, Dave Martin a administrat Casa din Sticle pentru o perioadă în anii 1970.

O reclamă pentru această atracție a apărut în septembrie 1969 în ziarul local Lightning Flash, ceea ce arată că locul era promovat vizitatorilor la scurt timp după ce fusese construit.

În prezent, clădirea găzduiește un mic muzeu cu obiecte legate de mineritul opalelor și de minerale. Vizitatorii pot vedea, de asemenea, o colecție de sticle de epocă, opere de artă și alte obiecte vechi.

Colecția depășește cu mult sticlele încorporate în pereți, oferind atracției o legătură mai amplă cu istoria locală.

Unde poate fi vizitată Casa din Sticle

Casa din Sticle și Muzeul Minier se află pe strada Opal din Lightning Ridge, statul New South Wales, cod poștal 2834.

Potrivit site-ului guvernului din New South Wales, prețul de intrare este cuprins între 2 și 10 dolari australieni (aproximativ 6-29 de lei).

Vizitatorii care au nevoie de informații privind accesibilitatea sunt sfătuiți să contacteze instituția înainte de vizită.

Atracția oferă o perspectivă atât asupra moștenirii miniere a regiunii, cât și asupra unei metode neobișnuite de construcție. Pereții realizați din sticle de sticlă rămân principalul punct de atracție, în timp ce artefactele miniere și obiectele de epocă oferă un context suplimentar despre zonă.

Construită în 1967 de Tex Moeckel, Casa din Sticle a rezistat de-a lungul timpului, devenind o mărturie a unei perioade în care materialele aruncate erau reutilizate pentru a crea clădiri locale cu un aspect aparte.

Astăzi, clădirea are un scop diferit față de cel din primii ani, când făcea parte dintr-o tabără minieră: păstrează și expune vizitatorilor obiecte care spun povestea istoriei localității Lightning Ridge.