În cel mai mic sat din Elveția trăiesc doar 4 oameni: „Turul durează două minute”. Are restaurant, capelă și o poveste interesantă

În satul Zumdorf, din Elveția, trăiesc doar patru oameni FOTO: Getty Images

În cel mai mic sat din Elveția, amplasat într-un peisaj montan uluitor, trăiesc doar patru oameni, membri ai aceleiași familii - Schmid. Luptă în fiecare zi cu toate puterile lor ca Zumdorf să nu dispară, având grijă de o capelă din secolul al XVIII-lea, un restaurant și două case de vacanță.

„Turul satului durează poate două minute. Dar este mândria noastră”, a declarat pentru Blick Eric Schmid, de 24 de ani. El locuiește împreună cu fratele său Janik, de 20 de ani, tatăl lor Andreas, 56 de ani, și partenera acestuia, Diana, 56 de ani, în Zumdorf, cantonul Uri.

Dar, de ce locuiește aici o singură familie? „Ne aflăm la limita unor zone cu avalanșe și inundații”, explică Andreas. „De aceea, posibilitățile de construcție sunt extrem de limitate”.

Istoria cătunului arată cât de insistent a luptat acest loc pentru supraviețuire: Zumdorf este o veche așezare walser, care avea odinioară propria biserică și o școală. Dar cătunul a fost lovit de-a lungul timpului de avalanșe mari. În 1851, o avalanșă a îngropat părți din sat. În 1869 mai trăiau aici doar 13 oameni, iar mai târziu cătunul a fost „înghițit” Hospental.

Astăzi, doar familia Schmid mai ține satul în viață. Andreas conduce aici, împreună cu Diana, restaurantul Naturstube. S-a mutat în Zumdorf la 24 de ani, pentru a prelua afacerea familiei de la părinții săi.

Eric și fratele lui, Janik, au crescut aici, între munți, zăpadă și liniște și spun că nu s-au plictisit niciodată. „Eram mereu afară: la schi, cu sania, iar vara jucam fotbal”, își amintesc ei. „Să te întâlnești cu prietenii era ceva special. Ori mergeai cu bicicleta, ori ne ducea tata cu mașina.”

În timpul săptămânii, cei doi tineri locuiesc în altă parte din cauza serviciului, așa că satul le aparține doar lui Andreas și Dianei. Însă liniștea nu îi deranjează: „În timpul programului de lucru este agitație. Așa că pentru noi contrastul este perfect!”. În weekend, fiii se întorc acasă și îi ajută pe Andreas și Diana în restaurant, iar iarna cu deszăpezirea: „Uneori toată ziua doar deszăpezim”.

În ciuda provocărilor, familia Schmid consideră un privilegiu faptul că trăiește aici. „Familia este cel mai important lucru. Doar ea poate face ca satul să dăinuie”, spune Andreas. Iar poate următoarea generație va continua povestea. „Zumdorf este o parte din inima mea. Ar fi o onoare să duc tradiția mai departe”, spune Eric.