Insula fără mașini unde localnicii și turiștii se deplasează doar cu trăsuri și biciclete: „Totul se face cu ajutorul cailor”

1 minut de citit Publicat la 07:00 25 Oct 2025 Modificat la 07:00 25 Oct 2025

Transportul de persoane și mărfuri se face exclusiv cu trăsuri și biciclete. foto: Profimedia Images

Pe o insulă cu aproximativ 600 de locuitori din nordul Statelor Unite, nu există mașini, iar singurele mijloace de transport sunt caii și bicicletele. De altfel, turiștii sunt încântați să descopere atmosfera liniștită și să se bucure de peisaje.

Situată la nordul statului Michigan - cunoscut drept „capitala auto a lumii” -, insula Mackinac are aproximativ 600 de locuitori permanenți.

Autovehiculele au fost interzise încă din anul 1898, după ce un automobil a speriat mai mulți cai, moment în care autoritățile locale au decis să interzică motoarele cu combustie internă, scrie BBC.

Măsura, extinsă ulterior pe tot teritoriul insulei, se aplică și în prezent.

Transportul de persoane și mărfuri se face exclusiv cu trăsuri și biciclete.

În sezonul turistic de vară, peste 1,2 milioane de vizitatori ajung pe insulă

Turiștii sunt curioși de experiență, astfel că toți cei care ajung pe insulă circulă permanent cu trăsurile.

De altfel, există 600 de cai în zonă pentru a asigura transportul acestora.

„Aici calul este rege”, a declarat Urvana Tracey Morse, proprietara unui magazin de artizanat, pottrivit sursei citate.

„De la colectarea gunoiului până la livrările FedEx, totul se face cu ajutorul cailor”, a mai adăugat aceasta.

În sezonul turistic de vară, peste 1,2 milioane de vizitatori ajung pe insulă cu feribotul din Mackinaw City sau St. Ignace, pentru a se bucura de peisaje, de liniștea locului și de renumita ciocolată „fudge” produsă local.