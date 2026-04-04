O companie aeriană oferă o vacanță de 10 zile complet plătită în Islanda, plus 43.000 €. Trebuie doar să faci fotografii proaste

Publicat la 07:00 04 Apr 2026 Modificat la 08:20 04 Apr 2026

Islanda are unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume FOTO: Getty Images

Compania aeriană Icelandair lansează o inițiativă inedită menită să demonstreze că frumusețea Islandei poate transforma chiar și cei mai neîndemânatici fotografi în creatori de imagini spectaculoase.

Oferta constă într-o excursie de 10 zile în această destinație nordică, complet finanțată, plus o recompensă de 43.000 de euro, potrivit Euronews.

Într-o eră în care camerele foto sunt la îndemâna oricui datorită telefoanelor mobile, realizarea unei fotografii reușite rămâne, totuși, o provocare. Deși, în teorie, totul pare simplu (îndrepți camera și apeși butonul) realitatea este adesea diferită: imagini neclare, cadre ratate sau clasica greșeală în care un deget acoperă obiectivul.

Pornind de la această idee, Icelandair caută să dovedească faptul că „până și cel mai slab fotograf poate surprinde imagini extraordinare în Islanda”.

Câștigătorul va beneficia de zboruri dus-întors, cazare, bani de cheltuială, precum și 43.000 de euro în schimbul fotografiilor și conținutului video realizat în excursia de 10 zile.

Cum pot aplica fotografii slabi

Programul, intitulat sugestiv „really bad photographer”, se adresează exclusiv amatorilor, persoane fără experiență profesională în fotografie și fără un interes deosebit pentru acest domeniu. Candidații trebuie, totodată, să fie relaxați în fața camerei, să participe la activități în aer liber și la drumeții.

Printre cerințele de bază se numără deținerea unui pașaport valabil, vârsta minimă de 21 de ani și disponibilitatea de a călători în Islanda, Regatul Unit și Statele Unite.

Înscrierile se fac online, pe platforma reallybadphotographer.com, unde aplicanții trebuie să răspundă la șase întrebări legate de abilitățile lor fotografice. Opțional, aceștia pot trimite și un videoclip de maximum 60 de secunde în care să explice de ce sunt candidatul potrivit.