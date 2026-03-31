O femeie a plătit 3 euro ca să viziteze un "castel antic" din Spania, dar a fost uimită să afle unde a ajuns, de fapt

O femeie a avut parte de o experiență hilară după ce a confundat o atracție spaniolă populară cu un „castel antic”. Ea a povestit pe rețelele sociale cum a plătit doar 3 euro (aproximativ 2,69 lire sterline) pentru a vizita Castillo de Colomares după ce s-a mutat în Spania.

Alisatata, cunoscută pe rețelele de socializare sub numele de @iam_alisatata, a povestit că a fost impresionată de arhitectura desebită a clădirii care se află în orașul de coastă Benalmádena - dar a fost uimită să afle unde era de fapt.

În ciuda aspectului său grandios și istoric, clădirea a fost construită între 1987 și 1994, ceea ce înseamnă că nu este nici pe departe atât de veche pe cât își imaginase ea, scrie Express.

„Admir acest castel antic și mă întreb cum de biletul a fost atât de ieftin... apoi îmi dau seama că a fost construit în 1994.”, a glumit ea pe TikTok.

Clădirea atrăgătoare nu este un castel în sensul tradițional, ci un monument dedicat lui Cristofor Columb și călătoriilor sale. Cu o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, se crede că este cel mai mare monument din lume dedicat exploratorului - și conține chiar și ceea ce se spune că este cea mai mică biserică de pe planetă.

Videoclipul postat de Alisatata a atras rapid atenția celor care îi urmăresc contul. O persoană a explicat: „Majoritatea castelelor antice nu au decorațiuni sau detalii; au fost construite pentru apărare în timp de război, nu pentru a fi frumoase.”

Alta a adăugat: „Totuși, e destul de interesant”, în timp ce o altă persoană a scris: „Nu este de fapt un castel medieval - este un monument dedicat lui Cristofor Columb”.

În ciuda neînțelegerii, vizitatorii spun că atracția merită totuși o vizită.

Într-o recenzie online a site-ului Castillo de Colomares, o persoană l-a descris ca fiind un „monument absolut superb” cu „sculpturi uimitoare”, adăugând că priveliștile în sine merită o mică taxă de intrare.

Un alt vizitator a spus că această clădire oferă o „pauză minunată de la plajă”, menționând că, deși situl este relativ mic, are o mulțime de lucruri de admirat pe măsură ce îl explorezi.