O femeie a plătit peste 1.700 de euro pentru un resort de patru stele din Grecia, dar a avut un șoc: „Arăta ca o celulă de închisoare”

Femeia plecase împreună cu fiica sa într-o vacanță de nouă nopți, în Grecia. FOTO: Getty Images

Linda Martin, în vârstă de 64 de ani, din Cardiff, a plătit circa 1.500 de lire sterline (aproximativ 1.730 de euro), pentru cazarea la un resort de patru stele. Femeia spune că a avut parte de un șoc atunci când a văzut camera. „Arăta ca o celulă de închisoare”, spune ea.

Femeia plecase împreună cu fiica sa într-o vacanță de nouă nopți, la un resort, în regim all-inclusive, în insula Kos din Grecia, scrie publicația Express.co.uk.

Ea spune că și-a dorit să meargă în această vacanță pentru că avea nevoie de relaxare, după ce își pierduse soțul recent, cu care fusese căsătorită timp de 10 ani.

Și-a căutat singură camera

După ce zborul a avut întârziere, Linda și fiica sa au ajuns în jurul orei 2 dimineața la cazarea respectivă.

Cele două susțin însă că au fost nevoite să-și caute singure camerele.

„Fiica mea mi-a spus: «Nu pare foarte frumos aici», dar eu am zis să ajungem mai întâi în camere. La recepție ni s-a spus că acestea nu sunt în clădirea principală a hotelului, ci în exterior.

Ne-au dat cheile și ni s-a spus să ne găsim singure camerele, pe întuneric. Era un complex mare. Ne-am târât valizele pe scări și am trecut cu ele pe lângă găleți cu vomă. Imediat m-am gândit că este un semnal de alarmă, că este dezgustător”, a povestit Linda pentru Express.

După ce au găsit camera, cele două au avut parte de un șoc. Condițiile erau precare, „ca de închisoare”, susține Linda.

„Am deschis ușa și am intrat în ceea ce nu pot descrie decât ca pe o celulă de închisoare. Ne-a lovit o căldură sufocantă, mirosea urât și erau țânțari peste tot. Erau trei paturi de o persoană, tari ca piatra. Camera nu semăna deloc cu fotografiile din broșură. Era degradată. Perdelele nu erau suficient de late, iar camera era murdară”, a spus Linda.

Fiica acesteia a izbucnit în plâns.

„A spus: «Eu nu stau aici. Vreau să plec acasă, vreau doar să mă întorc la aeroport»”, a spus aceasta.

Ulterior, Linda a anunțat la recepție că nu poate rămâne în hotel.

Managerii au transmis că celor două femei li s-a oferit posibilitatea de a se muta în două apartamente Executive, însă au refuzat oferta.

Linda s-a întors apoi la recepție pentru a reclama condițiile și susține că i s-a oferit „o sticlă cu spray împotriva țânțarilor”.

În jurul orei 3 dimineața, un angajat i-ar fi spus că situația nu poate fi rezolvată în acea noapte, dar că a doua zi ar putea fi transferate la hotelul-soră al complexului.

Cele două au ales să rămână peste noapte, iar a doua zi dimineața Linda a cerut să vorbească cu un manager despre transfer, dar i s-ar fi spus: „Nu vi s-ar fi putut spune așa ceva. Noi nu procedăm astfel, nu promitem să mutăm pe nimeni”.

Cele două și-au luat bagajele și au plecat.

Femeia spune că, inițial, reprezentanții hotelului i-au oferit 300 de lire sterline drept compensație, ofertă pe care a refuzat-o în speranța unei rambursări integrale.