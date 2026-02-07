O insulă de 3 hectare, cu restaurant și spații de cazare, se vinde în Danemarca. Are o poveste interesantă și un preț pe măsură

Insula Flakfortet este artificială și a fost construită între anii 1910 și 1916 FOTO: flakfortet.com

O insulă privată, cu rol de fortăreață și un port pentru iahturi, a fost scoasă la vânzare în Danemarca. Istoria este este una interesantă și a atras atenția, deși prețul de vânzare - 10 milioane de euro - nu este unul mic.

Insula Flakfortet a fost construită între anii 1910 și 1916 în strâmtoarea Øresund și făcea parte din sistemul de fortificații maritime ale capitalei Copenhaga, potrivit Bild. În Primul Război Mondial, fortul nu a fost însă niciodată utilizat activ. Deși pe amplasament puteau fi staționați până la 550 de militari și existau și tunuri, nu s-a tras niciodată. În 1968, armata daneză a părăsit definitiv baza.

Din 2001, fosta instalație militară aparține companiei suedeze Malmökranen. Acum, proprietarii doresc să se despartă de fortăreața cu valoare istorică, cu un profit considerabil. Malmökranen a cumpărat Flakfortet pentru doar 3 milioane de coroane daneze. Prețul de vânzare stabilit acum este de 74,5 milioane de coroane daneze (aproximativ 10 milioane de euro).

Dar ce primește cumpărătorul pentru acești bani? De zeci de ani, insula este un loc de întâlnire popular pentru navigatori, un punct fierbinte pentru sporturile nautice și foarte apreciată și de turiști. În anii de vârf, până la 50.000 de vizitatori vin aici, relatează revista Yacht.

Flakfortet are o suprafață totală de 30.713 metri pătrați. Suprafața construită este de 9.900 de metri pătrați, potrivit platformei daneze de date Resigts. Există un restaurant, spații de cazare și săli de conferințe. De asemenea, există o legătură cu feribotul către Copenhaga.

Proprietatea dispune chiar și de propriile instalații de alimentare cu apă și energie electrică. „Datorită unei instalații moderne de desalinizare, insula este complet autonomă în ceea ce privește apa potabilă. În plus, două generatoare Scania asigură necesarul de energie electrică”, spune Stig Lintrup, directorul agenției imobiliare Lintrup & Norgart.

Din 2002, Flakfortet se află sub protecția monumentelor istorice. Construcțiile noi sau renovările trebuie aprobate de Agenția Daneză pentru Castele și Cultură. În plus, insula trebuie să rămână accesibilă publicului.