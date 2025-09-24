O localitate din Italia a introdus taxa de şedere pentru câini. Cât vor plăti turiştii care pleacă în vacanţă cu animalele de companie

La Bolzano turiştii vor trebui să achite 1,50 de euro pe zi pentru animalele de companie. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Autorităţile locale ale oraşului Bolzano din regiunea Trentino-Alto Adige, Italia, au decis introducerea taxei de şedere pentru câini. Astfel pe lângă taxa de 3 euro pe care turiştii sunt obligaţi să o plătească hotelurilor, pensiunilor și altor unități de cazare, acum vor trebui să achite şi 1,50 de euro pe zi pentru animalele de companie.

Măsura va intra în vigoare din 2026 şi vizează şi locuitorii care deţin câini şi care vor trebui să plătească 100 de euro pe an, relatează Corriere della Sera.

Aceasta nu este singura măsură avută în vedere: o taxă pe deținere a câinilor ar urma să fie reintrodusă, justificată de creșterea costurilor de curățenie stradală pentru instituţiile publice și de eliminarea testelor ADN obligatorii, care ar fi trebuit să identifice proprietarii care nu strâng nevoile animalelor de companie de pe străzi.

Această măsură cu siguranță nu va fi populară și contrastează puternic cu diverse măsuri prietenoase cu animalele de companie care câștigă din ce în ce mai mult teren în Italia.

Deși retragerea măsurii testării ADN care ducea la identificarea stăpânului neglijent al animalului de companie şi care a provocat un val de indignare și a ajuns chiar şi în presa internațională, reintroducerea taxei de proprietate pentru compensarea costurilor de curățenie va fi întâmpinată fără îndoială cu indignare.

O măsură complet nouă este însă taxa de turist pentru animalele de companie, care se așteaptă să se ridice la aproximativ 1,50 EUR pe zi. Veniturile din această taxă vor fi folosite și pentru curățarea străzilor și crearea de parcuri pentru câini. Proprietarii sunt în continuare obligați să îndepărteze nevoile câinilor de pe străzi, iar cei care încalcă această măsură vor fi amendați cu sume cuprinse între 200 și 600 EUR.

Agenția Națională pentru Protecția Animalelor a avut deja prima reacţie şi şi-a exprimat indignarea numind măsura ca fiind o "alegere mioapă și nedreaptă": "După eșecul răsunător și costisitor al absurdului proiect ADN canin, în loc să se concentreze pe educația civică, controalele specifice și conștientizarea cetățenilor, se alege din nou calea ușoară: impozitarea animalelor și a stăpânilor acestora. Această măsură nu numai că penalizează familiile și turiștii care aleg să călătorească cu câinii lor, dar transmite și un mesaj profund greşit: transformarea animalelor în bancomate pentru contribuabili. Este paradoxal că, într-o regiune care prosperă datorită turismului și ospitalității, se gândește să-i vizeze tocmai pe cei care aleg o vacanță respectuoasă și incluzivă, aducându-și cu ei companionul patruped."