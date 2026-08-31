O plajă spectaculoasă din Grecia a fost numită „iadul pe Pământ” din cauza aglomerației. Oamenii care ajung acolo văd doar alți oameni

Plaja Balos, situată în extremitatea nord-vestică a insulei Creta, este pur și simplu sufocată de turiști FOTO: captură video Instagram/ warumpenny

O plajă pitorească din Grecia a fost numită, mai nou, „iadul pe Pământ” după ce a fost invadată de valuri de turiști care se bucură de ultimele zile de vacanță.

Imagini filmate pe plaja Balos, situată în extremitatea nord-vestică a insulei Creta, arată cum aceasta este practic sufocată de nenumărați vizitatori.

Chiar și când întreaga linie a țărmului era deja plină de turiști, continuau să sosească alții cu ambarcațiunile, potrivit ethnos.gr.

Turiștii care au plătit tururi cu barca care includeau și vizitarea celebrei plaje s-au declarat dezamăgiți de ce au văzut, spunând că Balos a devenit „iadul pe Pământ”. Pe plajă erau atât de mulți oameni, încât nimeni nu se mai putea mișca, iar oamenii care sperau să admire plaja nu au văzut altceva decât alți oameni.

Plaja Balos este renumită pentru apele sale turcoaz și priveliștile superbe, care atrag mii de vizitatori în fiecare an.

În Santorini se stă la cozi și 2 ore pentru o fotografie

În această vară, numeroase locuri din Grecia au fost luate cu asalt de turiști.

La începutul acestei luni, în Santorini, turiștii au fost văzuți formând cozi lungi pe străzile șerpuite ale insulei. În cel mai „instagramabil” loc din Santorinii, în Oia, turiștii au stat la cozi și câte două ore ca să fotografieze faimoasele biserici ortodoxe grecești cu cupole albastre.

Disperați să obțină fotografia perfectă, zeci de turiști aflați în căutarea selfie-ului perfect stăteau la coadă după colțurile întortocheate încă de la ora 7 dimineața, grăbindu-se spre celebrul punct de belvedere, promovat de influenceri pe TikTok drept cel mai bun loc pentru o fotografie.

Videoclipuri șocante publicate pe rețelele sociae în această vară au dezvăluit realitatea unei vizite pe insula egeeană, odinioară idilică, prin aeroportul căreia trec anual peste 2,4 milioane de persoane.

Mulțimile de turiști au creat adesea probleme în satele fermecătoare ale insulei vulcanice, iar autoritățile au recurs recent la limitarea numărului de pasageri de pe vasele de croazieră care au voie să viziteze insula într-o singură zi, pentru a gestiona supraaglomerarea.

Însă turiștii exasperați au început să-i critice dur pe cei mai lipsiți de scrupule vânători de selfie-uri, care petrec ore întregi la coadă pentru un loc ce promite fundalul perfect.

Un turist s-a plâns chiar că oamenii care stăteau la coadă se luau la ceartă cu el atunci când intra în locul unde era cazat, întrucât credeau că încearcă să sară peste rând.

În ciuda mulțimilor gălăgioase, celebrul loc pentru fotografii a fost promovat de mai mulți influenceri în ultimele luni.

Luiza Parente, care are 8,4 milioane de urmăritori pe TikTok, a publicat la începutul acestei luni un videoclip în care a arătat cozile interminabile pe care a trebuit să le suporte pentru a obține fotografia „perfectă”.

În același videoclip, influencerița braziliană prezintă apoi imaginile spectaculoase în care pozează dramatic în fața emblematicei arhitecturi albe și albastre.

Însă unii utilizatori au fost departe de a fi impresionați de videoclipurile virale cu aceste cozi, unul dintre ei declarând că „rețelele sociale au distrus turismul”.

„Toate acestea doar pentru ca oamenii să poată arăta altora o fotografie când știu că adevărata lor amintire va fi aceea de a sta două ore la coadă, la ora 7 dimineața, în timpul vacanței, pentru această fotografie”, s-a plâns o persoană.