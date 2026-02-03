Oamenii sunt fascinați de satul construit pe 23 de cascade. Se află în Europa, aproape de România

2 minute de citit Publicat la 13:42 03 Feb 2026 Modificat la 13:42 03 Feb 2026

Satul Rastoke este străbătut de ape care curg printre case și pe sub poduri din lemn, formând 23 de cascade și creând un decor spectaculos FOTO: Getty Images

Un mic sat din Croația, cunoscut pentru numeroasele sale cascade, îmbină armonios frumusețea naturii cu arhitectura tradițională, oferind vizitatorilor un peisaj desprins parcă dintr-o carte de povești.

Satul Rastoke este străbătut de ape care curg printre case și pe sub poduri din lemn, creând un decor spectaculos. Râurile Slunjčica și Korana se întâlnesc aici, formând aproximativ 23 de cascade miniaturale, amplasate chiar între clădirile localității.

Datorită valorii sale naturale deosebite și a morilor istorice vechi de secole, localitatea se află sub protecția Direcției de Stat pentru patrimoniu cultural și istoric, potrivit Express.

Rastoke este renumit pentru morile sale mecanice acționate de apă, numărul acestora ajungând la un moment dat la 22, dar și pentru arhitectura sa distinctivă, caracterizată de clădiri din secolele XVII–XIX.

Pe lângă atractivitatea turistică actuală, satul are și o semnificație istorică importantă. Poziționat de-a lungul unui drum principal, Rastoke a fost, de-a lungul timpului, un punct central pentru activități comerciale, inclusiv pentru negustori și comercianți de animale.

Localitatea a suferit distrugeri semnificative în anii ’90, în timpul Războiului de Independență al Croației. Ulterior, satul a fost restaurat cu sprijinul Ministerului Croat al Dezvoltării și Reconstrucției, fiind readus la aspectul său tradițional.

În prezent, în Rastoke locuiesc aproximativ 30 de familii, care intenționează să renoveze vechile mori de apă și să le transforme în afaceri turistice.

Satul atrage anual turiști din întreaga lume, impresionați de atmosfera liniștită și de peisajele sale naturale. Recenziile online descriu Rastoke drept „o combinație minunată de clădiri și natură”, iar unii vizitatori afirmă că l-au descoperit cu decenii în urmă și revin de fiecare dată cu aceeași admirație.

Recent, un videoclip distribuit pe Instagram de contul official_fabtrip a descris localitatea drept un loc idilic, afirmând: „Dacă raiul ar avea un sat, acesta ar fi”. Iar imaginile surprinse aici par să confirme această apreciere.