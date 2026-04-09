Orașul european unde mănânci cel mai bine în vacanță și unde poți și învăța cum să gătești dacă dorești

Florența a fost desemnată cea mai bună destinație de călătorie pentru iubitorii de gastronomie. FOTO: Getty Images

Un oraș european a fost desemnat cea mai bună destinație de călătorie pentru iubitorii de gastronomie. Un studiu recent realizat de Titan Travel, care a analizat oferta de cursuri de gătit, evaluările acestora, prețurile și interesul rezultat din căutările online, a arătat că Florența, din Italia, este cea mai bună alegere pentru vacanțele dedicate experiențelor culinare.

Florența nu este însă singurul oraș italian aflat în top. Italia ocupă primele trei locuri în clasament: Palermo se află pe locul al doilea, iar Bologna pe locul al treilea. Roma este pe locul patru, la egalitate cu Lisabona, capitala Portugaliei. Acestea sunt urmate de Veneția, aflată pe locul cinci, la egalitate cu Bruxelles și Barcelona, scrie Express.

Potrivit experților, Florența oferă 213.300 de experiențe culinare, inclusiv 231 de cursuri de gătit. Dintre acestea, 74,5% au primit evaluări de cel puțin patru stele.

Referindu-se la creșterea interesului pentru turismul culinar, Cassie Stickland, manager de produs la Titan Travel, a spus că turiștii își doresc mai mult decât simple vizite la obiective turistice.

„Călătorii vor să simtă cu adevărat atmosfera unei destinații. Mâncarea este o modalitate excelentă de a face asta, pentru că te conectează direct la viața și tradițiile locale. Participarea la un curs de gătit în străinătate îți oferă șansa să faci ceva practic, să înveți ceva nou și să te întorci acasă cu o abilitate utilă”, a declarat ea.

„Atunci când vă planificați călătoriile din 2026, căutați tururi care includ o experiență culinară practică. Cele mai reușite încep cu o vizită la piață, pentru cumpărarea ingredientelor, și se încheie cu masa în care savurați ceea ce ați pregătit”, a adăugat Stickland.

„Cele mai valoroase experiențe vin, de regulă, de la bucătari locali și din bucătării de familie, unde nu înveți doar rețete, ci și poveștile din spatele lor”, a mai spus reprezentanta Titan Travel.

Cele mai bune orașe din lume pentru mâncare:

Florența, Italia Palermo, Italia Bologna, Italia Lisabona, Portugalia, și Roma, Italia Bruxelles, Belgia, Barcelona, Spania, și Veneția, Italia Osaka, Japonia Hue, Vietnam